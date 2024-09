Punto final a la racha. No a la del Barça, que sigue contando con victorias todos sus partidos, sino la de Lamine Yamal. Después de 12 partidos en los que había participado en como mínimo uno de los goles de su equipo -a excepción del choque ante Serbia en el que España empató a cero y, por lo tanto, no se anotó ningún tanto-, ayer se quedó sin anotar ni asistir. Y no fue porque no lo intentara, pero una mano salvadora del portero del Getafe primero y el travesaño después evitaron que esta gran dinámica se siguiera prolongando. Pese a ello, ¡una auténtica locura para un futbolista que acaba de cumplir 17 años!

Todo arrancó en los octavos de final de la Eurocopa, con una asistencia a Fabián Ruiz frente a Georgia. En cuartos, contra Alemania, también le dio un pase de gol al ahora compañero suyo en el Barça Dani Olmo. Y en semis, llegó su consagración definitiva en la élite con un gol estratosférico contra Francia. En la final contra Inglaterra, de la que salió campeón, también dejó su huella asistiendo a Nico Williams. Unas actuaciones que le encumbraron con el galardón de mejor jugador joven de la competición.

Pero sus exhibiciones no acabaron aquí. De hecho, que el Barça sea líder en solitario de LaLiga con pleno de victorias a la jornada 7 tiene que ver -y mucho- con el estado de forma del futbolista catalán. Porque la racha siguió en su estreno liguero con una asistencia a Lewandowski frente al Valencia para empatar el partido cuando peor lo estaban pasando los de Flick. Ante el Athletic, y con un contexto similar, fue él mismo quién se encargó de abrir el marcador. Ante el Rayo, una asistencia suya a Dani Olmo sirvió para remontar el encuentro y llevarse los 3 puntos de Vallecas. En plena racha, firmó dos asistencias más, a Lewy y Raphinha, contra el Valladolid, dos goles en Girona, uno en Mónaco y una asistencia -¡y qué asistencia!- en Villarreal.

En esta Liga, el balance es estratosférico: 4 goles y 5 asistencias en 7 partidos. Unas actuaciones que contribuyen a aumentar el alud de reconocimientos a cada partido que pasa. Las estadísticas lo avalan y a la vuelta de la esquina está el Golden Boy 2024, galardón del que es el máximo favorito. Tuttosport, el medio de comunicación italiano que da el premio, junto a la consultaría Football Benchmark, lanzaron un análisis de cómo están estadísticamente a día de hoy los nominados al galardón.

Esta clasificación mensual destaca a los jóvenes talentos, nacidos después del 1 de enero de 2004 y que ya están dejando su huella en las principales ligas de fútbol europeas. A través del ‘Big Data’ y de unos parámetros estadísticos, la asesoría ubica al joven azulgrana en el top uno con 94′4 puntos sobre 100. Casi rozando la perfección. Además, el azulgrana lo consigue habiendo jugado 4.184 minutos, más que cualquier otro ganador del Golden Boy europeo anterior a la misma edad. El ganador del año pasado, Jude Bellingham, por ejemplo, ocupa el segundo puesto de esta lista cuando jugó 2.944 minutos con su misma edad.

De hecho, y para poner su proeza en contexto, leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Sergio Ramos o Xavi no habían disputado ningún minuto como profesionales a la edad de Lamine Yamal.

Precisamente Messi, con el que muchos ya se están atreviendo a comparar, envió un WhatsaApp a un amigo suyo de Barcelona con un “¡Qué fácil lo hace todo Lamine!”. El mejor jugador de la historia vive ahora en Miami, a más de 7.000 kilómetros de Barcelona, pero no se pierde ni un partido del equipo que lleva en el corazón -y tatuado en la piel- y alucina como todo el mundo con Yamal.

El propio Messi, que algo sabe de fútbol, predijo su irrupción en este preciado premio individual que ha conseguido 8 veces y ya mencionó su nombre cuando le preguntaron por los jugadores que pelearán por el Balón de Oro en los próximos años.

Y las comparaciones empiezan a ser inevitables, porque como Messi en su etapa culé, Lamine no se cansa de romper récords de precocidad. Tanto es así que no solo es el máximo favorito para llevarse el Golden Boy, sino que ya se ha colado en la lista de los 30 finalistas al Balón de Oro 2024, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en luchar por este trofeo individual con tan solo 17 años y 53 días.

Otra estadística que rompe el futbolista del Barça, que le quita la anterior marca a nada más y nada menos que Kylian Mbappé, que consiguió una histórica séptima posición en el Balón de Oro 2017 con 18 años y 293 días, casi dos años más que Lamine. Ese año, el francés saltó a la fama con el Mónaco eliminando al Manchester City en la Champions y firmando por el Paris Saint-Germain a cambio de 180 millones de euros.

También Cristiano Ronaldo, en una charla con su excompañero y amigo Rio Ferdinand, aseguraba que el extremo del Barça es uno de los favoritos para hacerse con el distintivo que corona al mejor jugador del mundo en un futuro no muy lejano.

Y yo me pregunto: ¿y por qué no este mismo año? Su explosión es reciente, es cierto, pero ¿qué jugador está ahora mismo por encima suyo en rendimiento? A mi parecer, ninguno. Desde junio hasta ahora, y podríamos ir un poco más atrás, no hay nadie en el planeta fútbol que sea tan desequilibrante y tan decisivo para su equipo como él. Nadie ha participado en más goles que él. Absolutamente nadie. Y la excusa de los títulos no me vale, porque ganar una Eurocopa con 17 años y siendo la estrella de tu equipo no está al alcance de nadie.

Es difícil que este ya sea su año. Las campañas de marketing de según qué presidente empiezan mucho antes y ya hay otros candidatos a quien postularon mucho antes. Pero que tiemblen de cara al 2025, porque el extremo zurdo viene como un cohete. Su impacto precoz en la élite hace que todavía tenga un largo camino por delante y muchas oportunidades de conseguirlo. La incógnita por resolver es cuál es su techo. Mientras tanto, en Barcelona volvemos a disfrutar de otro producto de La Masia, una mina de oro. De chicos de oro, para ser más precisos.





