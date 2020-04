Solo es cuestión de tiempo. Pretendido por el Barcelona desde hace ya algún tiempo, Lautaro Martínez nunca ha ocultado su deseo de vestir de ‘azulgrana’. El actual delantero de Inter de Milán es consciente de sus capacidades, como también lo es el expresidente de Racing, Víctor Blanco, quien le vaticinó hoy un futuro más que prometedor al ’10′ argentino.

Así, en una entrevista para el medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Blanco no dudó en brindar sus apreciaciones sobre el gran momento que atraviesa Lautaro en el Inter, además del interés constante del Barcelona por tenerlo en sus filas. Sobre ello, el exdirectivo de la ‘Academia’ fue tajante y se rindió en elogios a Martínez.

“Es simple: jugando junto con Argentina vio lo que puede hacer. Lautaro es un goleador nato, un animal del área, por eso Leo (Messi) lo quiere con él”, empezó diciendo Blanco al respecto, que en la misma línea aseguró que el ‘Toro’ está más que listo para emigrar y poner rumbo al Camp Nou.

“No tengo dudas, está preparado. Fue sorprendente la capacidad de adaptarse y subir de nivel todo el tiempo. Cuando pasó de la juventud al primer equipo, cuando llegó a Europa, incluso con Argentina, estuvo en el centro del equipo después de un tiempo. Tal vez lleve unos meses adaptarse, pero esto le sucede a todos los jugadores”, agregó.

Por otro lado, debido a los números que al día de hoy tiene Lautaro en la temporada, Víctor Blanco, no duda en que el argentino -de fichar por el Barcelona- la rompería. “Creo que si él va a Barcelona será el titular en poco tiempo. Es un ganador nato, vive los desafíos de una manera total y luego debemos considerar que solo tiene 22 años”, insistió el exdirectivo.

Llegado de Racing a Italia hace unos años, Lautaro Martínez no ha hecho otra cosa que demostrar con goles su valía. Barcelona lo sabe y no por nada la directiva está moviendo cielo y tierra para cerrar su fichaje. Pero la tarea no es fácil, y es que el argentino tiene una cláusula que supera los 110 millones de euros. ¿Lo veremos pronto por el Camp Nou? Solo el tiempo lo dirá.

