El Inter de Milán fue eliminado de la Copa Italia tras empatar 1-1 ante Napoli (perdió 1-0 en la ida) en una noche negra para Lautaro Martínez. En su vuelta al fútbol tras más de tres meses, el delantero argentino se dejó ver completamente desconectado del partido en San Paolo.

Para la prensa italiana, todo se debe a que el crack del Inter de Milán tiene la cabeza en otra parte, específicamente en el FC Barcelona. La ‘Gazzetta dello Sport’ opina, por ejemplo, que el argentino cumplió una mala actuación y que significará un problema para Conte de aquí a final de temporada.

“Lautaro decepciona y ahora la pelota es de Conte: no es una gestión fácil. No estuvo en el campo. No se le ha visto. Solo un disparo a portería en el primer tiempo”, publicó el reconocido rotativo italiano sobre el argentino.

Por su parte, ‘Media Set’ calificó a Lautaro como “el gran ausente de la noche”. Para este medio, a Martínez poco le importa lo que le queda por jugar en el club lombardo ya que tiene todo arreglado con el Barcelona de cara a la temporada 2020-21.

¿Cómo va el fichaje de Lautaro por el Barcelona?

Según el diario ‘Sport’, Lautaro ha “amenazado” con presionar públicamente al Inter de Milán pidiendo su salida. El bahiense no hubiese querido llegar a estos extremos, pero su deseo por jugar al lado de Lionel Messi en el Barcelona puede más.

Las negociaciones entre los clubes no han llegado a buen puerto ya que mientras el Barcelona pone 65 millones de euros sobre la mesa más dos jugadores como moneda de cambio, el Inter se remite a la cláusula de rescisión del argentino, calculada en 111 millones.





TE PUEDE INTERESAR