Miguel Layún se puso a las órdenes de Vincenzo Montella después de cerrar su vínculo con Sevilla. Previamente, el mexicano dio una entrevista al canal oficial de la institución y mostró disposición a jugar donde lo ubiquen.



"Juego de lateral izquierdo, también derecho. Principalmente en los laterales es donde me desempeño, pero también he jugado en otras posiciones" , contó el polivalente futbolista que llegó cedido por el Porto.

"Me tocó jugar una eliminatoria contra el Dortmund como central. La adaptación a todas las posiciones es algo que me ha caracterizado a lo largo de toda mi carrera. Sobre todo me siento más cómodo en las bandas, que es mi hábitat". añadió Layún.

Por otro lado, el mexicano quiere colaborar con Sevilla a cumplir con los objetivos trazados. "Debemos terminar de la mejor manera el campeonato. Aspirar a los lugares de Champions, que es el sitio donde este club merece y quiere estar", indicó.

Finalmente, Miguel Layún reconoció que la institución tiene buena imagen en su país. "Sevilla en México es un club con mucho nombre, muy reconocido por todos nosotros" , indicó el mexicano , quien muere por "conocer el ambiente en casa".