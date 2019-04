¡El feudo de la ilusión! La historia del estadio El Alcoraz, casa del Huesca en LaLiga [FOTOS]

Si hace 5 años cualquier aficionado del fútbol español hubiera opinado que la Sociedad Deportiva Huesca jugaría en LaLiga Santander en los años venideros, la gran mayoría lo habría tildado poco menos que de “loco”. Los únicos que no lo habrían hecho serían los propios aficionados oscenses, una afición que ha visto como en un período muy corto de tiempo uno de los clubes más humildes de la región de Aragón se ha convertido en su referente en la mejor liga del mundo.



El Huesca ha irrumpido en LaLiga Santander con la fuerza de la ilusión de toda una ciudad que ha presenciado el camino al fútbol de élite a un ritmo vertiginoso. En menos de 5 años, el equipo azulgrana ha pasado de residir en Segunda B a competir mano a mano con el Real Madrid, FC Barcelona y el resto de los equipos de la máxima categoría del fútbol español. Esta evolución fulgurante es la misma que ha vivido, como no podía ser de otra manera, su estadio, El Alcoraz.



Inaugurado en 1972 y bautizado así por la batalla de Alcoraz, disputada en sus inmediaciones hacia el año 1096, los jugadores hacen honor a este origen bélico dejándose todo en cada partido con tal de contentar a su graderío. Así mismo, la asistencia del feudo oscense ha pasado de una media de 450 espectadores hace 10 años, a los más de 7.000 con los que cuenta actualmente.



Estadio El Alcoraz, casa del Huesca. Estadio El Alcoraz, casa del Huesca.

Un esfuerzo titánico que ha transformado en muy poco tiempo a un estadio “humilde” en uno digno de LaLiga Santander. ¿El resultado? Una ciudad de 50.000 habitantes volcada con su equipo y que se muestra orgullosa de visitar cada fin de semana un estadio que, como el propio club, no para de crecer.



Estas expectativas de futuro pasan por seguir modernizando el estadio y adaptándolo al fútbol de élite. Una remodelación que pretende mejorar la confortabilidad instalando un sistema de calefacción, el cierre de las cuatro esquinas del estadio, la creación de una zona VIP y un museo, y la apertura de oficinas.



Un reto que el Huesca espera poder afrontar desde la ilusión de permanecer en la mejor liga del mundo. Porque no hay nada más bonito que ver a los humildes pelear con los grandes, y por qué no, convertirse en uno de ellos.

