José María Giménez es una de las estrellas más improtantes del Atlético de Madrid. Con tan solo 25 años se convirtió en uno de los capitanes del plantel. El defensor llegó al cuadro ‘colchonero’ en el 2013 procedente de Danubio y no pasó mucho para que sea una de las primeras opciones en el once de Diego Simeone, aunque esto pudo nunca suceder.

En conversación con los aficionados del ‘Aleti’, promoviendo la campaña "LaPreguntaMahou de este mes, el uruguayo respondió las inquietudes de los usuarios de las redes sociales.

España se encuentra paralizada por el coronavirus, por lo que los jugadores entrenan en sus casa sin poder salir a transitar por las calles o juntarse con sus compañeros en un campo de juego.

“Con bastante incertidumbre de saber hasta cuando va a estar todo esto. Con ganas de que pase rápido y que se vueva a la nornalidad. Como se dice: ‘un día más, falta menos’. Trato de hacer cosas con los niños y entrenar con lo que manda el club para hacer”, explicó José María.

¿Cómo se dio su llegada al Atlético de Madrid?

“Viajo a España sin saber nada. Cuando llego a Madrid me dicen que el Atleti me quería fichar. Entonces, tengo sentimientos encontrados. Más alegría que tristeza pero tristeza porque me alejaba de mi familia y alegría porque sabía que era uno de los grandes clubes del mundo. No se me va a olvidar jamas, al igual que los títulos o el primer partido que jugué”, explicó.

“Me tocó la suerte de que cuando llegúe apenas disputando un partido ganamos la Liga. Era difícil participar de esa alegría porque apenas iba convocado pero sabía que era especial. Sabía que era un título valorado por la gente. Me hizo generar una alegría enorme. Luego me tocaron ganar los otros títulos y ya eran diferente. Ya tenía más tiempo y más minutos en el club”.

Estuvo cerca de dejar el fútbol

“Cuando me di cuenta que me quería dedicar al fútbol. Lo pasé mal en Danubio con 17 o 18 años cuando no tuve una experiencia de vida fácil en lo familiar y estuve a punto de dejar el fútbol. Pero mis representantes y amigos me hicieron entender que me podía dedicar al fúbtol. Fue el día más importante y que quería cumpir mi sueño y entendí que los sueños se cumplen. Dedicando esfuerzo, sacrificio, vendrá cosas buenas y no tan buenas”, reveló ‘Josema’.

Sobre sus maías antes de entrar al campo de juego explicó. “No tengo manías, caliento bien, activo bien y hago lo que hace cualquier deportista. Sí que suelo dar un beso a una foto con mi mujer y mis hijos y pienso en la familia antes de entrar a jugar”.

VIDEO RECOMENDADO

El viral de Pogba y su madre en cuarentena

El viral de Pogba y su madre en cuarentena. (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR