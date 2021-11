Los futbolistas están expuestos a las críticas. Ya sea porque pasan por un mal momento deportivo o porque a los hinchas simplemente no les gusta su juego. Estos comentarios los pueden afectar seriamente. Son humanos y también sienten dolor cada vez que los atacan por su profesión.

Esto sucedió con Lucas Boyé, argentino que pasa por un gran momento en Elche, pero que no siempre pudo brillar. Llegó procedente del Reading en el 2020 con mucha incertidumbre. Los fanáticos pusieron en duda su contratación y lo sentenciaron sin haberlo visto jugar.

En conversación con Onda Cero Elche, el delantero describió los malos momentos que vivió ante tanta crítica sin fundamento. “Son muchos factores los que entran en juego a la hora de que un futbolista profesional rinda; en este mundo las presiones son muy altas. Un papel crucial es la madurez porque a unos jugadores le afectan más las cosas que a otros”.

“Desde que llegué a Elche me empecé a sentir mejor y, sin duda, esa experiencia anterior me sirvió para aprender y ser ahora el futbolista y la persona que se ve. La confianza y que los goles entren le hacen a uno sentirse bien”, explicó Boyé.

Lucas prefiere quedarse con lo positivo tras la complicada etapa. Cree que esto sirvió para que crezca como profesional. “Al final, es todo un aprendizaje. Soy un jugador muy ‘mental’. Mi cabeza le da muchas vueltas a las cosas y, en ocasiones, terminaba explotando. Uno es más determinante cuando piensa menos, cuando le importa menos el qué dirán. Si te comes la cabeza, se hace más complicado porque hay mucha presión y hay veces que con tan poca edad no sabes cómo manejarla”.

El momento más crítico lo tuvo tras su partida de Reading. “Antes de venir a Elche, me fui a Inglaterra, donde fue complicadísimo. El nivel de la segunda división inglesa es extraordinario. Me costó, tuve varias lesiones y nunca terminé de sentirme en forma”.

“He bloqueado a cerca de diez mil cuentas en las redes sociales porque lo he pasado mal, la presión era tremenda, y no lo soportaba. En cuanto me insultaban o me decían algo que me hacía daño, cerraba. Por eso muchas veces ahora, cuando me preguntan por el cariño de la gente, digo que lo disfruto sin envolverme demasiado en eso”, sentenció.

Boyé suma cuatro goles en la presente Liga Santander, pero su rendimiento está por encima de los números. Su cláusula asciende a 25 millones de euros y su contrato se extiende hasta 2024.

“Sufrí muchos insultos y, al final, nosotros los futbolistas somos personas y nos duele de la misma manera. Me costó mucho superarlo. Pero ya digo que uno va creciendo, se va acostumbrando y aprendiendo a cómo manejar ciertas situaciones”, explicó.

Boyé sueña con poder ser parte de la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Explica que es “un sueño”, pero solo le queda continuar trabajando en Elche para que se pueda cumplir. “Algún día”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR