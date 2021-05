El máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, confesó que han “fallado todos” por el descenso del club blanquivioleta a LaLiga SmartBank, y afirmó que no se “arrepiente” por no haber destituido a Sergio González antes de que finalizara el curso para intentar lograr la permanencia.

“No me arrepiento de haber seguido mis principios para nada. Mi sentido común me ha hecho tomar la decisión de mantener a Sergio hasta el final porque creíamos que podíamos salir de la situación. Desgraciadamente no ha sido posible, y hemos fallado todos”, manifestó en rueda de prensa.

Ronaldo Nazario admitió que en algunos partidos les faltó “algo de experiencia” para mantener los puntos. “Hemos pasado un día de luto deportivo en el que hemos pensado lo que ha pasado. Hemos analizado los errores y empezado a trabajar pensando en el futuro. Hemos destituido a Sergio y Miguel Angel, pero quiero agradecerles el compromiso y el empeño que han tenido durante estos años”, indicó.

Sobre esta destitución del entrenador, Sergio González, y de su director deportivo, Miguel Ángel Gómez, Ronaldo avanzó que se conocerán sus sustitutos “en las próximas semanas. “Es nuestro gran desafío subir a Primera inmediatamente la próxima temporada. Estaremos entre los dos o tres primeros presupuestos de la categoría. Nos espera un año duro de trabajar el doble y ojalá, con el apoyo de nuestra gente, volver a Primera”, deseó.

Insistió en que para él fue la “mejor decisión” mantener a Sergio González en el banquillo de Pucela. “Somos responsables por la decisión que hemos tomado y hay que mirar adelante con un nuevo proyecto. Se trata de hacer el club lo más grande posible. Se nota el cambio que ha habido desde que llegué. La afición no puede estar enfadada con mi vida personal. No he dejado de trabajar para el Valladolid a pesar de no haber estado en muchos partidos por la pandemia”, justificó.

Seguirá al frente del club

Sobre su continuidad en el Valladolid, el exfutbolista fue tajante. “No quiero poner plazos a mi ciclo en el club. He venido a hacer historia en el club y dejar un legado en la ciudad. Tenemos 40 jugadores con contrato, y cuando llegué solo había uno o dos en propiedad. No vamos a tener problemas en montar el equipo. La base va a permanecer”, aseguró.

Por otro lado, desveló que se ha reunido con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y aseguró que las obras de los alrededores de Zorrilla se llevarán a cabo. “Es muy necesario que sigamos con el proyecto porque hemos mejorado muchísimo, pero tenemos que mejorar más ya que tenemos cuatro campos para doce equipos, y dos de ellos los utiliza el primer equipo”, subrayó.

