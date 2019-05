De Ligt manda otro aviso al Barcelona: "Me gustaría jugar en el mismo equipo que De Jong"

Matthijs De Ligt es uno de los objetivos del Barcelona de cara al mercado de fichajes de verano de este año. Del lado del todavía central del Ajax, también hay interés. Y se confirma luego de las declaraciones que ha hecho en las últimas horas sobre su futuro.



Si bien De Ligt todavía no ha decidido por cuál club fichar, ha dejado en claro que le gustaría hacerlo por uno en el que se encuentre su gran amigo Frenkie de Jong, la joven 'perla' holandesa que en enero último arregló con el Barcelona por casi 80 millones de euros.

"Creo que ha realizado una gran temporada. Se merece fichar por el Barcelona. ¿Jugar con él allí? Sería bueno jugar con Frenkie en un equipo, me gustaría, pero en estos momentos no se que ocurrirá", ha dicho De Ligt en la gala del 'MVP Award 2019' que se realiza en Holanda.

De Ligt fue formado en las divisiones menores del Ajax. (Getty) De Ligt fue formado en las divisiones menores del Ajax. (Getty)

No va a la Premier League

Aunque todavía no decide su futuro, De Ligt está seguro, al menos, de que en la Premier League no puede estar su destino. Según informa Sky Sports, el holandés le dijo "no" a las propuestas del Manchester United y Liverpool.



El Barcelona tendrá que moverse cada vez más rápido para hacerse de los servicios del central de 19 años. Es cierto que aumentó sus pretensiones económicas tras la gran temporada y pidió un lugar asegurado en el equipo. Ya queda en las manos de la directiva convencerlo.

