¡Qué lo escuchen todos! Matthijs de Ligt ya sería nuevo jugador del Barcelona

Fin de la novela. El Barcelona cumplirá con su objetivo y fichará a su segundo refuerzo de la temporada quien también proviene del Ajax : la operación por Matthijs de Ligt ya tiene desenlace y para los hinchas azulgranas, éste es feliz. Los representantes del central de 19 años llegaron a un acuerdo con los directivos culés y hasta ya hay fecha para hacer oficial el anuncio.



Según adelantó 'Catalunya Radio', el acuerdo verbal entre ambas partes ya está cerrado y solo esperan que se el mismo se traduzca en la firma de contrato de De Ligt. El anuncio oficial se daría en los próximos días, cuando el Ajax se proclame campeón de la Eredivisie, título que prácticamente ya le pertenece.



El precio de salida del que es considerado, pese a su corta edad, uno de los mejores centrales del mundo, oscila entre los 60 y 75 millones de euros, por lo que pasaría a convertirse en la segunda venta más cara de la historia del Ajax luego de que los mismos catalanes abonaran 86 millones de euros por Frenkie de Jong, el mediocampista que optó por decirse su futuro en el pasado mercado de fichajes de invierno para no desconcentrarse en el último tramo de la temporada, a diferencia de su compañero que ha esperado hasta el final del curso.

"Todavía no hay nada cerrado, aunque hay conversaciones. Soy honesto para hablar de mi futuro, pero aún no es el momento", dijo De Ligt después del triunfo del Ajax ante el Utrecht preguntado sobre su futuro como azulgrana. Y esas conversaciones que señaló el futbolista no eran más las condiciones en las que se cerró el acuerdo.



Matthijs de Ligt se convirtió en uno de los jugadores más deseados en las últimas semanas. Su liderazgo en la defensa del Ajax que sorprendió llegando a las semifinales en busca de la 'Orejona' fue fundamental para que no solo el Barza se fije en él, sino otros grandes como el Real Madrid, Manchester City o PSG. Finalmente, los culés salieron ganando.

