No lo da por perdido: presidente del Barcelona dejó una puerta abierta al fichaje de De Ligt

Poco antes de la presentación oficial del holandés Frenkie de Jong como jugador del Barcelona , el máximo mandatario azulgrana Josep Maria Bartomeu compareció en el Auditorio 1899 del Camp Nou para hablar sobre el futuro deportivo del club ahora que ha asumido el cargo de vicepresidente deportivo tras la dimisión de su predecesor Jordi Mestre.

Más allá de los cambios organizativos en la junta directiva, el presidente culé fue consultado por los fichajes de su club, y los nombres que aparecieron fueron lo de Neymar, Griezmann y el defensor Matthijs de Ligt.



Bartomeu 'enfrió' el posible regreso del brasileño , aseguró que hay negociaciones por el francés , y no le cerró las puertas al jugador holandés.

El mandamás azulgrana se remitió a las declaraciones que hizo hace unas semanas sobre De Ligt.



"Sigo sabiendo donde jugará y no puedo decir nada más. Pertenece al Ajax. Sé donde jugará, pero no lo puedo decir", insistió el presidente azulgrana.



Llegue o no De Ligt, el directivo que no estará presente en las próximas presentaciones de jugadores del primer equipo será Jordi Mestre, que el pasado miércoles presentó la dimisión por "discrepancias" con el área deportiva, según desveló Bartomeu en su comparecencia. EFE

