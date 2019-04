¿De Ligt empieza a 'dar calabazas'? La revelación sobre su fichaje por el FC Barcelona en verano

Matthijs de Ligt es uno de los grandes objetivos del FC Barcelona para el mercado de fichajes 2019. El central del Ajax es visto en Camp Nou como el reemplazo a largo a plazo de Piqué. Es por eso que su contratación resulta primordial.



El joven defensor del Ajax sabe que el FC Barcelona lo quiere, pero no tiene nada decidido. Aunque algunos creen que el holandés empieza a 'dar calabazas', él insiste que solo está enfocado en terminar bien la temporada, donde ha alcanzado las semifinales de Champions League.



“No he hecho una elección todavía así que no tengo ni idea. Solo

me enfoco en el final de temporada. Todavía hay mucho por jugar así que primero asegurémonos de cerrar bien esta temporada”, dijo De Ligt en una sesión de preguntas y respuestas con los seguidores del Ajax en Instagram.



Eso sí, el central del Ajax es consciente que el club que decida llevárselo no pagará más de lo que dio el FC Barcelona por De Jong. "No creo que me vendan por más dinero que Frenkie. Normalmente pagan más por un centrocampista. Pero no tengo ni idea, eso depende del Ajax. Yo no decido. Frenkie se ha ido por una cantidad razonable así que ya veremos”, explicó.



Hay que mencionar que el aunque el FC Barcelona es principal candidato a fichar a De Ligt, Real Madrid, Juventus y Bayern Munich no se rinden en la lucha por llevarse a uno de los mejores del planeta.

