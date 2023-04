En el Spotity Camp Nou, Barcelona vs. Atlético de Madrid chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 30 de LaLiga Santander. El partido arrancará a las 9:15 de la mañana (hora peruana) y va en transmisión oficial LIVE AHORA por DIRECTV Sports América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Barcelona y Atlético de Madrid.

El Spotify Camp Nou vivirá este domingo el choque estelar de la trigésima jornada de LaLiga entre un Barcelona que se ha destensado en los últimos partidos frente al Atlético de Madrid, el mejor equipo de la segunda vuelta del campeonato, con la pregunta de fondo de si realmente aún hay margen o no para discutir el título al conjunto azulgrana.

A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético de Madrid

Argentina: 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas

Los de Xavi Hernández han cedido dos empates sin goles en los dos últimos partidos (Girona en casa y Getafe fuera) y esperan la vuelta de dos de sus referentes en la medular: el genial Pedri González y el solvente Frenkie de Jong.

Ambos han estado de baja por problemas físicos y el juego de los azulgrana se ha resentido en exceso. Frente al Atlético, se espera que puedan regresar para darle otra vuelta al juego del Barça, que después de ganar el clásico el pasado 19 de marzo se destensó a la espera del paso de las jornadas.

Si Pedri y De Jong están de vuelta, Xavi aún no podrá contar con Ousmane Dembélé, seguramente el jugador más desequilibrante del equipo junto con Robert Lewandowski. Al francés se le espera para el partido de la próxima semana ante el Betis.

El encuentro será una magnífica oportunidad para que el Barcelona vuelva a reinvindicarse después de un mes de abril complicado, en el que ha ganado uno de los cuatro partidos que ha jugado (Elche, 0-4) y en el que ha sumado dos empates, además de una goleada en casa ante el Real Madrid en la Copa (0-4).

Por eso, los azulgrana, aunque tienen 11 y 13 puntos sobre Real y Atlético de Madrid, necesitan una victoria para volver a creer. En la alineación, Xavi tiene, además de la baja de Dembélé, las de Andreas Christensen y la de Sergi Roberto, que seguramente no volverá a juga en lo que queda de temporada.

Si juegan Pedri y de Jong, acompañarían a Busquets en la medular, y Gavi podría partir desde la izquierda. Si Pedri y De Jong no juegan de inicio, Xavi deberá cambiar sus planes.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Atlético de Madrid?

ESPN y Star Plus serán las señales oficiales que transmitirán el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid por una nueva jornada de LaLiga Santander de España.

La última derrota en la Liga del Atlético fue el pasado 8 de enero... Contra el Barcelona (0-1) en el Metropolitano. Trece jornadas después, invencible en todas ellas, como el mejor equipo de todos en ese tramo (33 de 39 puntos), con diez victorias y tres empates, con ocho triunfos (los seis más recientes de forma consecutiva) en las últimas nueve citas, como el conjunto más productivo de la segunda vuelta, no sólo desafía al líder, sino a sí mismo.

El Atlético del primer tramo de la temporada, que perdió la Liga sin discusión en las primeras catorce jornadas del campeonato, con 24 de 42 puntos, y que fue eliminado de la Liga de Campeones antes del Mundial 2022, no se parece en nada al Atlético que reanudó la competición después de la cita de Catar, rebelado contra las dudas, con una mutación general, con la reacción individual que desató la colectiva. Más ofensivo. Más concluyente.

Inigualable en la Liga en su balance reciente, con 32 de los últimos 36 puntos, zanjado su objetivo indispensable de la clasificación para la Liga de Campeones (suma 12 puntos más que el quinto, el Betis, al que además gana la diferencia particular en sus duelos), reafirmado en la tercera plaza (aventaja en nueve puntos a la Real Sociedad, cuarta) e insistente con la segunda (a dos puntos del Real Madrid), quiere mucho más, aunque la desventaja con el liderato del Barcelona es aún tan amplia que la Liga es una utopía.

No es el Camp Nou el mejor escenario para el Atlético, que no gana allí desde el 5 de febrero de 2006, cuando Fernando Torres marcó dos de los tres goles del triunfo por 1-3 del equipo de Pepe Murcia. Han pasado 17 años, se han jugado 22 choques, han disputado el duelo como rojiblanco hasta 92 jugadores, pero ha conseguido derribar esa barrera de ganar un encuentro. Eso sí, allí conquistó una Liga, con un 1-1, ya con Simeone como líder.

No ha ganado tampoco un partido el técnico argentino en el Camp Nou. El equipo acude subido en una ola de optimismo, pero también advertido. No sólo por todos esos datos tan negativos, que constrastan visiblemente con algunos de sus notables actuaciones allí, sino por los ajustados 2-1 con los que solventó sus choques más recientes contra el Rayo Vallecano y el Almería. No tuvo la pegada de otros compromisos. Y jugó al filo del empate.

Armado en torno a su once tipo prácticamente al completo, sólo alterado por las bajas de Marcos Llorente, por cinco amarillas, y Memphis Depay, por una lesión muscular (Lemar será el sustituto previsiblemente del centrocampista, junto a Koke Resurrección y Rodrigo de Paul, y Ángel Correa repetirá en ataque para suplir el quinto duelo seguido fuera del atacante neerlandés), necesita contundencia en Barcelona.

En el área contraria, pero también en la suya, en la que recupera a Stefan Savic, que formará la defensa junto a Nahuel Molina, José María Giménez, Mario Hermoso y Yannick Carrasco, sobre el que el Barcelona tiene una opción de compra preferente este verano. La portería será para Jan Oblak, con 33 paradas, 14 goles en contra y sin victorias allí.

Y necesita, sobre todo, la versión incontestable de la actualidad de Antoine Griezmann, en su regreso al Camp Nou. No triunfó con la camiseta azulgrana, en su paso de 2019 a 2021. Y sí lo hace brillante con la rojiblanca, transformado en el futbolista total que lidera, dirige, juega, asiste y marca goles en la reacción absoluta del Atlético, ante una prueba de fuego.

Barcelona vs. Atlético Madrid: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Balde; Busquets, Kessié, Gavi; Raphinha, Fati, Lewandowski.

Atlético Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Lemar, De Paul; Griezmann, Correa.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.