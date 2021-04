A poco más de dos meses para el fin del contrato de Lionel Messi con Barcelona, no hay novedades sobre una posible renovación. En medio de ello, TNT Sports Brasil dio a conocer que el poderoso PSG prepara una oferta por ‘Leo’, algo que el entrenador Ronald Koeman le quitó importancia.

“No me interesa, no sé si es verdad. Ojalá que Leo siga con nosotros. Para mí, tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero al final es una decisión que tiene que tomar ‘Leo’. No me preocupa para nada, solo me preocupa ganar mañana”, aseguró el técnico neerlandés en rueda de prensa, en la previa al duelo ante Granada.

Además del tema Lionel Messi, Koeman se refirió a la necesidad de ganar el choque liguero, para acercarse más al título. “El liderato es un premio, pero primero tenemos que ganar. Es una situación inesperada sin miras atrás. Poder luchar por ganar la liga es algo grande que hemos logrado. Ganar y ser líderes es importante”, indicó.

Eso sí, Koeman quitó la etiqueta de favorito al Barcelona: “No he visto a los jugadores pensando que el trabajo está hecho. Están muy concentrados. Ahora puede ser que seamos el favorito, pero no pensamos así. Sabemos la dificultad que hay por ganar los partidos. No hay partidos fáciles. El equipo ha aprendido a ir partido a partido, es la mejor manera”.

Después de la derrota en el clásico ante Real Madrid, Barcelona consiguió tres victorias consecutivas y, a estas alturas del campeonato, es tercero con 71 puntos, igualado con el segundo Real Madrid y con dos unidades menos que Atlético de Madrid. De ganar, el cuadro azulgrana será el único lider.





