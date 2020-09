La historia entre Lionel Messi y FC Barcelona parecía no tener final, pero todo cambió la semana pasada, cuando el delantero argentino comunicó su intención de alejarse de la entidad azulgrana. Tras ello, los clubes empezaron a soñar con fichar al crack de 33 años.

Sin versiones oficiales de ninguna de las partes, de la situación de Lionel Messi han hablado personajes del deporte y hasta políticos. En medio de ello, Eric García, defensa de Manchester City, tomó la palabra, aunque no quiso responder sobre una eventual llegada del crack a los ’Citizens’.

“Solo puedo decir que todo el mundo sabe lo buen jugador que es Messi e intuyo que a muchos clubes le gustaría tenerlo en su equipo; pero me voy a evadir de la pregunta si sería un buen fichaje para el City porque es jugador del Barcelona y no voy a opinar sobre ello”, dijo García, en rueda de prensa de la selección española.

Asimismo, el deportista de 19 años reveló no han tocado el tema en el vestuario del City. “¿Si se habla de Messi en vestuario? Allí aún no hemos empezado la pretemporada y no hemos podidos hablar sobre eso”, añadió.

Por otro lado, el joven central, con contrato hasta 2021 en el Manchester City, reiteró su intención de no renovar su vinculación con el club inglés, más allá de ese año.

“Es verdad que comuniqué que no iba a renovar el contrato el año que viene, pero ahora estoy pensando en volver cuando acabe la selección y estoy centrado en esta temporada”, dijo García, que no quiso hablar de la posibilidad de compartir equipo con Lionel Messi el curso que viene.

Con información de EFE.





