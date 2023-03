A pocos meses de iniciar el mercado de pases de verano, el futuro de Lionel Messi es uno de los temas que sigue causando revuelvo en el mundo futbolístico. Y es que el astro argentino culminará su contrato con el PSG el próximo 30 de junio del 2023 y una de las interrogantes es sobre dónde continuará su carrera futbolística. No obstante, si bien aún no define si renovar o no con la escuadra parisina, una curiosa foto en las redes sociales emocionó a los hinchas del FC Barcelona, quienes sueñan con el regreso del ‘10′.

En medio de las especulaciones sobre qué podría suceder con la ‘Pulga’, una foto causó revuelvo en Instagram, permitiendo a los culés emocionarse con un posible regreso del astro rosarino. La fotografía en cuestión la compartio Antonela Rocuzzo, su esposa, a través de su cuenta personal.

En la postal que publicó en su storie se le puede ver muy sonriente a la influencer al lado de Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski. La rosarina subió la publicación que había hecho la polaca en sus redes sociales y le comentó con emojis de caritas con corazones.

Como era de esperarse, el detalle no pasó desapercibido para los hinchas blaugranas, quienes inmediatamente comenzaron a imaginar una posible delantera con ‘Lewa’ y ‘Lio’. Esto se presta a la situación que afronta el PSG, que fue eliminado de manera temprana en la UEFA Champions League.

La publicación de Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski. (Foto: Instagram)

Por este motivo, diversos medios franceses hablan sobre una posible reestructuración de cara a la próxima campaña en la que, con la salida del director técnico Galtier, se desmantelaría un equipo de estrellas, incluido el popular tridente (Messi, Mbappé y Neymar).

Inter Miami va con todo por el fichaje de Lionel Messi

Según la información brindada por L’Équipe, el elenco estadounidense está dispuesto a realizar un gran esfuerzo para poder fichar al astro argentino. La situación es muy parecida a la de Qatar con el PSG. El próximo Mundial, en 2026, se jugará en Estados Unidos. Por ello, sumar al ‘10′ a sus filas no solo significaría un golpe deportivo, sino también an ivel mediático.

Es necesario mencionar que Apple TV adquirió por diez años los contratos televisivos del campeonato a razón de 2,500 millones de euros, lo que le da grandes posibilidades a los clubes de la MLS para potenciar aún más el crecimiento del torneo estadounidense.

Jerome Meary, reconoci agente de jugadores entre Europa y la MLS, también reconoció al rotativo francés que Messi “se ha convertido la prioridad de Jorge Más, dueño del Inter de Miami”, revelando que “las negociaciones se intensificaron durante el Mundial de Qatar” con Jorge Messi, padre del atacante argentino.