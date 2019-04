"No lo voy a olvidar": las emocionantes revelaciones de Malcom tras jugar con Messi en Barcelona

Los futbolistas que logran jugar al lado de Lionel Messi , no tienen duda que es el mejor del planeta. Este es el caso de Malcom , quien llegó al Barcelona a mediados del 2018 y rápidamente se acopló a la idea del equipo de Ernesto Valverde junto al '10' argentino.

El brasileño tuvo una íntima conversación con Esporte Interativo, en la que explicó la emoción que vivió anotando su primer gol en Champions League. Messi lo aplaudió.



“Messi será considerado el mejor después de Pelé. Antes no pensaba eso pero ahora que lo sigo de cerca sí, veo cómo trabaja día a día y es sensacional. No deja de sorprenderme con las cosas que hace porque no es nada previsible. Sabemos que puede cortar por la izquierda pero no sabemos cuándo va a cortar... espera el ángulo exacto, el momento exacto. Durante el partido se queda mirando a la defensa, la posición, solo pensando en lo que va a hacer” , explicó.

“Es increíble, es una sensación única jugar con él. Tengo grabado el día que Messi aplaudió de pie mi gol en la Champions. No lo voy a olvidar”.

Malcom cree que Messi se encuentra un peldaño por delante de Cristiano Ronaldo. ”Es uno de los mejores del mundo actualmente pero creo que Messi está muy por encima. No lo veo todos los días como a Mesi, pero Messi es muy natural. Puede decidir un partido en dos minutos".

El brasileño fue motivo de polémica debido a que AS Roma lo presentó como fichaje, pero finalmente terminaría firmando por Barcelona.

”Yo nunca acepté la propuesta de la Roma, pero mis agentes dieron el sí. En ese momento estaba feliz, pero cuando vino el Barcelona, que era mi sueño, jugar con los mejores del mundo, entrenando, evolucionando... ir a la Roma también es un sueño pero eso lo podía hacer después. Preferí venir aquí para aprender mucho y eso es lo que está pasando. A veces juego poco pero aprendo día a día viendo a todos. Estoy realizando un sueño y es por eso que elegí al Barcelona”.

