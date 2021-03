Óscar Mingueza es uno de los jugadores jóvenes que está consiguiendo un lugar en el equipo titular del Barcelona. El canterano, que acaba su contrato esta temporada, tuvo una entrevista con ‘El Larguero’, donde habló sobre su actual situación en el cuadro azulgrana como también de Lionel Messi.

La primera pregunta del entrevistador fue sobre qué opina del futuro de Messi, puesto que varios medios españoles aseguran que el argentino abandonará el club catalán a fin de temporada. “Nadie se puede quejar de todo lo que nos ha dado Messi. Tiene que mirar por él y por nadie más”, afirmó Mingueza.

Del mismo modo, el central habló sobre su futuro en el cuadro dirigido por Koeman. Como bien sabemos, Mingueza acaba su contrato a final de temporada y aún no ha conversado con la directiva del Barcelona para una posible renovación. “Sí, termino contrato este verano. Estoy muy tranquilo, no se ha hablado nada, pero estoy muy tranquilo. Esperemos que pueda seguir en el Barça”, afirmó.

Los aficionados del Barcelona saben que el equipo de Koeman ha conseguido un buen cambio en estas últimas semanas. Mingueza asegura que el entrenador debe continuar al mando del equipo azulgrana para la próxima temporada. ¿Si debe seguir Koeman? Se ve que el equipo ha mejorado, la dinámica es muy buena. Este equipo necesitaba tiempo. Espero que siga el año que viene”, aclaró.

Por otro lado, Mingueza se animó a hablar sobre Lenglet, su compañera en la zona defensiva del equipo. “Lenglet me parece un central muy completo, me gusta mucho cómo es defensivamente. Me fijo mucho en su manera de filtrar pases. Piqué es la referencia número 1 para mí desde que llegué al Barça”, aseguró.

Por último, el central también habló sobre los jóvenes del Barcelona en la actualidad. Eric García es uno de los futbolistas que se perfila a ser el futuro ‘back’ del cuadro azulgrana. “A Eric García le he visto crecer aquí en el Barça, me parece un central espectacular”, finalizó.





