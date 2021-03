Guardan una gran relación con Lionel Messi y la eliminación de la Copa del Rey de ninguna manera cambiará nada para Ivan Rakitic. El croata que se fue esta temporada del FC Barcelona, confesó horas antes de la vuelta de semifinales del torneo, entre risas en una entrevista con ‘LaLigaTV’, que le dijo al argentino que “nunca tendrá” un título que él sí conquistó.

En su vuelta al club hispalense, Rakitic ha recuperado protagonismo a la par que confianza, además del buen rendimiento que siempre ha llegado a demostrar. Aunque eso sí, de su paso por el Barcelona siempre rescatará y recordará grandes momentos.

“Cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo”, señaló Rakitic.

Y añadió: “A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar. Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar. En Berlín, antes de la Champions League (en la que Rakitic marcó uno de los goles), nos dijimos ‘Si nos mantenemos unidos, nadie nos vencerá’”.

Rakitic también desveló una de sus anécdotas con Messi, lo que le dijo una vez en referencia a los títulos que tienen ambos. “Estaba hablando con Messi y le dije ‘Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League”, señaló el futbolista del Sevilla entre risas.

A la final

Como ya hiciera ante el Granada en los cuartos de final, el Barcelona regaló a los aficionados otra noche épica y se clasificó para la final de su torneo fetiche, la Copa del Rey, tras remontar el 2-0 que el Sevilla llevaba de renta de la ida disputada en el Sánchez Pizjuan.

Un gol de Piqué en la última jugada del partido, después de que Ter Stegen atajara un penalti a Ocampos, llevó el encuentro a la prórroga, donde los azulgranas culminaron la remontada con un tanto de Braithwaite al inicio de la primera mitad.





