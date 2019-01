De los potreros de Rosario al Camp Nou: la vida y éxito de Lionel Messi, el 'D10S' del fútbol [PERFIL]

Un 24 de junio de 1987, un año después del último título mundial de Argentina, nace en Rosario, en el barrio de Las Heras, el futbolista que marcó un antes y un después en la historia de este deporte: Lionel Messi. Considerado uno de los más grandes de todos los tiempos y con un futuro aún inimaginable por construir, la 'Pulga' tiene una vida rica por contar. A continuación, el perfil más completo del crack que cada fin de semana deleita al planeta con sus asistencias, goles y magia. Simplemente 'D10S'.

Los inicios de Leo Messi

Siete años después de su nacimiento, Newell's Old Boys le abrió las puertas de las categorías inferiores al hoy crack azulgrana. Gracias a sus goles y regates que sonrojaban a los rivales, Leo se convirtió en el líder de un grupo que pasó a llamarse la 'Máquina '87'. No había quien pudiese detener a ese pequeñito capaz de pasar por entre las piernas de un defensor. Según documentos que se hallan en la Asociación Rosarina de Fútbol, la 'Pulga', entre 1994 y 1999, jugó 176 partidos y marcó 234 dianas en total.



Entre tantos gritos de gol como canterano de la 'Lepra', a Messi le llegó la hora de debutar internacionalmente. Y sería nada menos que en Perú. En 1997, Leo y sus amigos llegaron a Lima para disputar la Copa de la Amistad ante la Academia Cantolao. El argentino se hospedó en la casa de la familia Méndez en el distrito de Pueblo Libre. Aunque estuvo en riesgo de perderse la final del torneo por una infección estomacal, jugó lo suficiente para asegurar el título de los suyos. Fue campeón y elegido el MVP con ocho goles en diez partidos. ¡Figura!



Newell’s Año Partidos Goles Promedio 1994 29 40 1.38 1995 30 36 1.2 1996 27 36 1.33 1997 36 40 1.11 1998 25 27 1.08 1999 29 55 1.9 Total 176 234 1.33 Fuente: Asociación Rosarina de Fútbol

Su problema de crecimiento

Lamentablemente para Messi, su niñez no estuvo marcada solo de goles y trofeos. A los 11 años, y luego de que sus padres se preguntaran el porqué seguía siendo el más bajito del equipo, Lionel fue diagnosticado por el endocrinólogo argentino Diego Schwarsztein con un déficit parcial de hormona del crecimiento. Su sueño de ser un futbolista de primera, corría peligro. “Cuando llegó a los 9 años medía 1,25, y siguiendo este tratamiento de inyecciones calculé que llegaría a 1,70, y por eso en una ocasión le prometí que iba a ser más alto que Diego Maradona (1,67)", contó Schwarsztein en diálogo con 'Rosarioplus.com.'



Los Messi estaban tan comprometidos con el sueño de Leo que buscaron hasta por debajo de la piedras la ayuda económica necesaria para costear el tratamiento, cuyo precio llegaba a los 900 dólares mensuales. Debía tratarse por lo menos durante tres años. Don Jorge, el papá, tocó la puerta de River Plate. Allí, la 'Pulga' pasó una prueba, deslumbró a todos y estaba a una firma de ser del 'Millo'. Sin embargo, cuando pidieron apoyo para pagar las inyecciones de la hormona del crecimiento , en Núñez les cerraron las puertas.

Messi tenía once años cuando le detectaron problemas de crecimiento y llegaba a los 1.25 mts. de estatura. Messi tenía once años cuando le detectaron problemas de crecimiento y llegaba a los 1.25 mts. de estatura.

Su llegada al FC Barcelona

Unas semanas después del desaire de River a Messi , la familia de este recibió una llamada desde Cataluña. Al teléfono estaba Josep María Minguella, un exagente de jugadores y pariente de Leo que avisaba que había conseguido con Carles Rexach, responsable de la cantera en aquella época, una prueba en el FC Barcelona. La 'Pulga' y su padre no perdieron el tiempo y llegaron a la capital catalana en busca del sueño. Como si se tratara de una premonición de que sería 'Culé' los próximos 20 años, Messi durmió en un hotel frente al mismísimo Camp Nou.



Al máximo goleador en la historia de la Liga de España no podía haberle ido mejor en su primera prueba en el FC Barcelona. Marcó seis goles y estrelló dos remates al poste. Para Rexach, no había tiempo que perder, tenía al futuro azulgrana ante sus ojos y si no lo fichaba, la iba a la faltar vida para arrepentirse. Es por eso que en un bar de la Ciudad Condal se firmó un principio de acuerdo en una servilleta que hoy se exhibe en el museo del club. Con el compromiso absoluto del club, la leyenda de Messi empezaba a tomar forma.



El hoy delantero argentino de 31 años fue un goleador y ganador desde el primer día que pisó La Masia. Aunque en su primera temporada sufrió una lesión que hizo temer lo peor, supo recuperarse. Estuvo en las divisiones menores durante cuatro años, jugó en seis categorías, rompió récords en cada una de ellas y nunca se cansó de regalar espectáculo. Leo ya estaba listo para dar el siguiente paso.

FC Barcelona División Partidos Goles Promedio Infantil B 2 1 0.5 Infantil A 14 21 1.5 Cadete B - - - Cadete A 30 37 1.23 Juvenil B 7 4 0.57 Juvenil A 21 31 1.48 Barcelona C 10 5 0.5 Barcelona B 23 6 0.2 Total 107 105 0.98

Messi Lionel Messi es el jugador más grande en la historia del FC Barcelona.

El salto al primer equipo del FC Barcelona

Con motivo de la inauguración del estadio Do Dragao, el Porto jugó un amistoso ante el FC Barcelona , que no tuvo mejor idea que llevar a Messi en el avión. Cuando corrían los 75 minutos del partido del 16 de noviembre de 2003, Leo ingresaba al campo para debutar con el primer equipo y nada menos que en la cara de Mourinho. Al año siguiente, el mismo día, pero en octubre, y en el derbi ante Espanyol, Rijkaard cumplía el anhelo de la 'Pulga': debut profesional en la Liga española.



Messi tuvo que alternar entre el primer equipo y la filial. Recién en la temporada 2006-07 se estableció como titular al lado de los grandes como Puyol, Ronaldinho y Eto'o. Sin embargo, una lesión lo alejó de las canchas por tres meses. En febrero de 2007 volvió a jugar y ya nada ni nadie iba a pararlo en su camino de ser una estrella. Seguía maravillando al planeta fútbol tanto que las comparaciones con Maradona se convirtieron en tema obligatorio de las tertulias. El golazo a Getafe lo justificaba.



Messi ya había ridiculizado a muchos equipos de Liga, por lo que ya era momento de medirse ante un pez gordo. Es así que en marzo de 2007 el genio del fútbol mundial le hizo un hat-trick al Real Madrid en el Camp Nou. Semejante exhibición legendaria era solo una muestra de lo que vendría en la próxima década, en la que llegaría a ser el máximo anotador en la historia de los Clásicos de España con 26 goles.

Messi debutó profesionalmente en el FC Barcelona en 2004. (Difusión) Messi debutó profesionalmente en el FC Barcelona en 2004. (Difusión)

Los mejores años

La mejor época de Leo en el FC Barcelona llegó de la mano de Guardiola. En 2008, Pep se sentó en el banquillo azulgrana y sacó lo mejor del equipo y de Messi. En su primer año, como entrenador, al de Santpedor no le pudo ir mejor. Ganó la Liga, Copa del Rey y Champions con el delantero argentino como principal figura. Los récords con los que ningún futbolista se atrevería a soñar empezaron a hacerse realidad. Si el triplete ya había sido una hazaña, el sextete logrado en el 2009 fue épico. De hecho, el 'Culé' es el único club en la historia en haberlo logrado.



Lionel Messi siguió conquistando títulos, goles y récords. Pasaron solos dos años para que el argentino vuelva a ganar una Champions League , esta vez ante el Manchester United en Wembley. Si bien el FC Barcelona extendió por más tiempo su dominio en España, Europa se convirtió en una deuda. Tuvieron que transcurrir cuatro temporadas para que los azulgranas, otra vez con Leo de figura, levanten en el 2015 la quinta y hasta el momento última Copa de Europa de su historia. Para este curso, el mejor del mundo ha prometido que la 'Orejona' volver al Camp Nou. Es su máxima obsesión.

Los títulos de Messi en FC Barcelona y Argentina

Título o distinción Cantidad Liga de España 9 Copa del Rey 6 Supercopa España 8 Champions League 4 Supercopa Europa 3 Mundial de Clubes 3 Oro Olímpico ( ARG ) 1 Balones de Oro 5 Botas de Oro 5 FIFA World Player 1 Golden Boy 2 Jugador UEFA 3

La selección de Argentina, una deuda pendiente

Antes de su llegada al primer equipo, España trató de convencer a Lionel Messi de jugar por su selección. Sin embargo, tal como había soñado desde niño, él solo quería ponerse la Albiceleste. Es así que en el 2005 gana con Argentina el Mundial Sub 20 de Holanda siendo una de las figuras más destacadas del torneo. Sus goles lo llevaron a ser parte del equipo que en Alemania 2006 quedó en cuartos de final. Dos años más tarde, ganó el oro olímpico en Pekín y no tardó mucho en llegar a ser el goleador histórico de su país desplazando al segundo puesto al mítico Batistuta, pero para sus compratiotas esto sabe a poco. Mejor dicho, a nada.



Messi arrastra la frustración de millones de argentinos que hace más de cuarto de siglo no ven levantar un trofeo a su selección. Al que llaman 'pechofrío', se le responsabiliza del papelón de Argentina ante Alemania en cuartos de final de Sudáfrica 2010, de la derrota ante el mismo rival el 13 de julio de 2014 en Brasil, de dos finales de Copa América perdidas ante Chile y de eliminación de su país ante Francia en octavos de Rusia 2018.



Cansado de las críticas y hasta insultos a su familia, Messi pidió tras el último Mundial un descanso, similar decisión que tomó a mediados de 2016 cuando renunció a seguir siendo parte de la Albiceleste. En su país no soportan que no sea tan exitoso como en el FC Barcelona.

Selección Argentina Categoría Partidos Goles Promedio Sub-20 18 14 0.78 Sub-23 5 2 0.4 Mayor 128 65 0.51

Messi llegó con Argentina a la final del Mundial 2014. (AFP) Messi llegó con Argentina a la final del Mundial 2014. (AFP)

Los seis mejores récords de Messi

Máximo goleador en un año calendario en 2012 con un total de 91 tantos entre enero y diciembre (79 con club y 12 con selección). Único jugador en la historia que en una sola temporada ganó el Balón de Oro, FIFA World Player, Trofeo Pichichi de la Liga Española y Bota de Oro. Máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con 21 goles. Máximo goleador en la historia de los Clásicos de España con 26 tantos. El jugador más joven en convertir y vestir la camiseta de Argentina en un Mundial: 18 años, 11 meses y 23 días, en Alemania 2006. Máximo goleador en la historia del FC Barcelona, Argentina y Liga de España.

Los mejores goles en la carrera de Lionel Messi

Los mejores goles en la carrera de Lionel Messi. (YouTube)

La vida personal de Messi

Lionel Messi se casó con Antonela Roccuzzo el 30 de junio de 2017 luego de un noviazgo que duró prácticamente toda la vida. Se conocieron en su natal Rosario cuando el mejor de todos los tiempos empezaba a jugar en Newell's. Y aunque en un momento siguieron caminos distintos, el destino los volvió a unir y su descendencia no tardó en llegar.



El primer hijo de Messi, Thiago, nació en Barcelona, el 2 de noviembre de 2012. Messi anunció la llegada de su hijo en su página de Facebook escribiendo: "¡Hoy soy el hombre más feliz del mundo, mi hijo nació y gracias a Dios por este regalo!".​ En abril de 2015, el '10' del FC Barcelona confirmó que esperaba otro hijo, Mateo, quien nació el 11 de septiembre de 2015 en la Ciudad Condal. Ciro, su tercer hijo y último hasta el momento, nació el 10 de marzo de 2018.