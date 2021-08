Como parte de las preguntas en la conferencia de prensa, Lionel Messi confirmó que está en conversaciones con Paris Saint Germain. Según gente cercana del club francés, el argentino tendría todo arreglado para llegar, pero él mismo se encargó de despejar dudas y confirmar que no tiene arreglado nada con nadie por ahora.

“Bueno, el PSG es una posibilidad. Ahora mismo no tengo nada acordado con nadie. Varios clubes se interesaron y aún no hay nada cerrado. Estamos hablando, obviamente”, confirmó Lionel Messi en su conferencia de prensa de despedida de Barcelona luego de más de 20 años en el club.

Asimismo, hubo una coincidencia referente a la foto con los jugadores de Paris Saint Germain. Lionel Messi aclara que solo fue una coincidencia por temporada de vacaciones.

“La foto con el Paris Saint-Germain fue una coincidencia, completamente. Estuve allí con mis amigos, decidimos hacer una foto...me dijeron: ‘¡Ven a París!’ pero era solo una broma, estábamos de vacaciones”, fueron las palabras de Lionel Messi sobre la foto con los jugadores del club francés.

Ronald Koeman se pronunció sobre la salida de Lionel Messi

“Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos”, escribió el neerlandés.

Koeman, que reaccionó a la marcha del delantero casi 48 horas después de que la salida se hiciera oficial, reveló que quedó “impresionado” por la “ética de trabajo y el deseo de ganar” de Lionel Messi.

“Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!”, finalizó el entrenador.





