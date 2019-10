La confesión de Lionel Messi: “Si paso mucho tiempo sin la pelota, me voy del partido”

“No soy un típico goleador, me gusta llegar de atrás, estar en contacto con la pelota y crear el fútbol. También me gusta llegar y hacer los goles, pero no vivo de eso. Si paso mucho tiempo sin tocarla, me voy del partido”, confiesa e inicia Lionel Messi en una entrevista con TyC Sports. Y es que a diferencia de sus inicios, el delantero del Barcelona ahora luce más suelto con la prensa, les declaraciones personas y también confiesa etapas de su vida en el mundo del fútbol.



Con la camiseta del Barcelona, Leo tiene que estar en contacto con el juego. Por eso lo vemos de centrodelantero, de volante y de extremo. La posesión lo mantiene al filo y necesita de este para poder desenvolverse, cosa que no siempre pasa en la Selección y, quizás, es la razón por la que no termina de jugar de manera parejo: casi siempre bien como con los catalanes.



Lionel Messi jugará toda la vida con el FC Barcelona. (Foto: Getty Images) Lionel Messi jugará toda la vida con el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)

Otras declaraciones de Lionel Messi

Messi no solo habló de su fútbol, sino también un poco del VAR y de clásicos en el mundo. Con respecto a la herramienta que está siendo implantando, Leo confesó que le agrada. “Me gusta, pero bien usado. Vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo”.



¿Y con los clásicos? “En España si pierdes, no pasa nada. En Argentina no puedes salir de tu casa y es una locura, pero realmente es así. El fútbol, en general, la gente lo vive de esa manera. La locura del día a día se lleva también en el fútbol. El River-Boca o el clásico rosarino son más o menos como el Barcelona-Real Madrid, pero en Argentina la gente está más loca”.



Messi ha tomado un fin de semana luego de que se suspendiera el Clásico de España. Leo se relaja y volvió a los trabajos este domingo con el Barcelona.



