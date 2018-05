En la última década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han convertido en los máximos exponentes del fútbol mundial. Por jugar en bandos contrarios, ambos han sido considerados como eternos rivales.

Sin embargo, ambos han demostrado respeto cada vez que uno se refirió del otro. Al mismo tiempo, los cracks descartaron cualquier tipo de enemistad o problemas personales. Siempre se cruzaron en galas importantes y se saludaron.

En entrevista con 'TyC Sports', Lionel Messi ha comentado que, cada vez que sale a la cancha, no compite directamente con Cristiano Ronaldo . También, el '10' de Barcelona comentó acerca del buen momento de Real Madrid.

"No compito con Cristiano Ronaldo , me estimula verlos ganar Ligas o que estén en la final de la Champions. Yo quiero ganar la Liga y la Champions colectivamente" , confesó el capitán de los azulgranas.

" No es un objetivo ser el mejor de la historia . El hecho de que se hablen esas cosas de mí, ya está. Nunca me propuse ser el mejor, el segundo, tercero o cuarto. No me cambia nada" , agregó el seleccionado de Argentina.

" Compito para superarme año tras año para superar lo hecho anteriormente . Cuantos más títulos se ganen al final de la carrera, mejor; y obviamente también con al Selección, que todavía no se me dio" , concluyó Messi .