Encontró repercusión y respuestas de inmediato. Lionel Messi se despidió de Luis Suárez a través de un mensaje bastante polémico en el que no dudó en apuntar a la directiva del FC Barcelona como la gran responsable de la salida del uruguayo. De inmediato, el ‘dardo’ del argentino tuvo eco en figuras como Neymar, quien respaldó a su excompañero, pero no fue el único.

“Increíble cómo hacen las cosas”, escribió el brasileño, pero a él le siguieron otras leyendas del cuadro azulgrana, que también apoyaron al argentino y uruguayo.

También Cesc Fàbregas, hoy en el As Mónaco, ha expresado su opinión al respecto. Sin palabra alguna, sólo con un icono repetido cuatro veces: el de un aplauso al mensaje escrito por Messi y a la respuesta de Neymar.

Dani Alves, que coincidió dos temporadas con Suárez, se ha sumado a los comentarios: “Infelizmente es esa la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho. Es sobre respecto y eso no lo saben. Sigue duro que de alguna manera estamos allí”.

Por su parte, Samuel Eto’o ha respondido: “Hijo, la elegancia no se COMPRA. Cuidate y piensa en ti”

El ‘palo’ de Messi

“Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, escribió en su cuenta de Instagram.

El ’10′ explicó la tristeza que sintió cuando hoy entró en el vestuario y no vio a Suárez: “Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. os vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”.

Y es que Messi confesó que “va a ser raro” ver a su amigo “con otra camiseta” y mucho más enfrentarse a él cuando el Barça se mida al Atlético de Madrid.

