Más de medio año después de su salida del FC Barcelona, Eder Sarabia, segundo de Quique Setién en el banquillo, ha revelado que la relación con Lionel Messi no era de los mejores. Si bien lo calificó como el mejor jugador de la historia, el hoy DT del Andorra FC ha confesado en una entrevista con el diario ‘El País’ que nunca encontró química con el genio de Rosario y que no fue capaz, junto al técnico cántabro, de sacar el mejor nivel del capitán de los catalanes.

“No fuimos capaces de tocar las teclas para sacar lo mejor de Messi. La química no fue la deseada. No encontramos al mejor Messi en el estado anímico. Él debe estar más limpio para desarrollar su fútbol. Al principio tuve buenísimas conversaciones futbolísticas con él. Es un ganador, solo hay que hablarle de fútbol, darle dos o tres mensajes para ganar. Lo demás lo tiene”, dijo Sarabia.

En la misma entrevista, Sarabia contó que terminó decepcionado por muchas cosas que pasaron en el Barcelona. A pesar de ello, no se arrepiente de haber trabajado en el Camp Nou.

“Cuando llegas y ves cosas a nivel de funcionamiento que no están bien, es normal que te decepciones. Por algo está pasando en el club todo lo que está pasando y los cambios que se preparan. No lo dije yo solo. Lo han dicho Piqué, Messi… Leo se quiso ir. Me fui con una sensación de tristeza en ese sentido. Nos querían reubicar en otros puestos técnicos. Para quedar libres y poder trabajar en otro club tuvimos que renunciar a una parte importante de nuestro contrato. Hemos cobrado hace poco un plazo. A Setién no le han pagado. Todo eso me decepcionó, pero no cambio por nada del mundo todo lo que me pasó en el Barça”, explicó.

Quique Setién fue entrenador del Barcelona desde inicios de 2020.

Eder Sarabia también fue consultado por la goleada (8-2) que el Barcelona se comió en la Champions League y aquel episodio que protagonizó en Vigo con Messi. Mientras el segundo de Setién le daba instrucciones, el rosarino solo lo ignoraba.

“No. Me ha servido para aprender mucho. Como dice Vicente del Bosque, todo lo que sucede, conviene. Todo lo que me pasó en el Barça me ha hecho ser mejor. Incluido el 2-8. No era un equipo preparado para afrontar retos importantes. Estaba cogido con hilos. Y lo de Vigo son circunstancias que pasan con los jugadores. Hablas en caliente”, afirmó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO