En esto no hay ninguna novedad: Lionel Messi piensa en una vida fuera de Barcelona. Incluso hace unos meses, el delantero expresó el anhelo de marcharse a la MLS. “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y tener la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, declaró.

Por ahora se desconoce si el ’10′ cumplirá aquel sueño. Mientras se toma un tiempo para resolver su futuro (tiene contrato con los azulgranas hasta este 30 de junio), uno de sus compatriotas anunció que las puertas de la MLS están abiertas. Franco Jara, jugador del FC Dallas, manifestó qué hará si el astro llega al campeonato norteamericano.

“¿Qué puedo decir? Si Leo Messi viene a jugar le beso los pies”, afirmó el ex San Lorenzo. “Sería terrible, una bomba. A lo largo de mi carrera tuve la posibilidad de jugar en contra, ya sea cuando estuve en la selección, donde compartí con jugadores como ellos, pero tenerlo cara a cara es totalmente diferente”, añadió el exGranada a la página 90min.

Jara, que arribó a la MLS el año pasado, cree que todo puede pasar porque otras grandes figuras se animaron a vivir la experiencia en Estados Unidos. “Han traído a Zlatan (Ibrahimovic), a (Gonzalo) Higuaín... ojalá que pueda darse la oportunidad”, sostuvo el delantero de 32 años.

Enseguida, el ‘Francotirador’ dio más razones para que el astro se anime. “Tanto para Messi como para Cristiano (Ronaldo) es una oportunidad de vivir más allá del fútbol, de ser una persona normal. A mí, a ti, nos gusta ir a comer, ir al cine, ir a un supermercado a comprar... y Estados Unidos tiene eso. Vas al supermercado de pijama y ojotas y nadie te dice nada porque es así, cada uno hace lo que desea”.

“Uno se pone en el lugar de ellos y no puede ser que no puedan disfrutar de las cosas simples. Cuando uno se siente cómodo, el fútbol fluye más fácil. Imagínate si se siente liberado en España por cómo vive, si viene acá, ¿sabes qué? Nos pega un baile, je... ¡y que lo traigan a Dallas!”, cerró Franco Jara.

Franco Jara juega en la MLS desde el año pasado. (Foto: FC Dallas)

