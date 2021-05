Lionel Messi tiene 33 años y muchos ya lo señalan como un futbolista que ha empezado a bajar su rendimiento. Sin embargo, cuando aparecen las críticas, vuelve a demostrar que tiene muchos más años de fútbol para regalarnos vistiendo los colores del FC Barcelona. Muchos creemos que puede ser así y él trabajará para que se cumpla. Aún tiene ganas de conseguir títulos.

El atacante conversó con el diario Olé y reveló que “siempre compite”. “Compito para ganar e intentar conseguir objetivos. Conseguir títulos”, inició el ’10′ azulgrana.

Para Messi, los títulos todavía tienen un valor. “La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento que estábamos también, el club venía de un par de años donde no la veníamos pasando bien por diferentes resultados y por títulos”, dijo.

Barcelona vive un importante recambio generacional y Messi siente que cada vez están más consolidados como grupo. “Es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión muy importante”.

Messi también aprovechó para hablar de sus inicios en el fútbol, lo que significó dejar Argentina a temprana edad e iniciar un sueño. “La verdad que tomar esa decisión fue difícil, pero al mismo tiempo fue rápida. Ni lo dudé, pero sin pensar. Por ahí no entendía bien lo que significaba irme de mi país, de mi gente, de mis amigos y empezar otra vida en otro lado, tan lejos. Fui avanzando rapidísimo, fui escalando y jugando con chicos más grandes”, espetó.

El argentino se declaró un estudioso de LaLiga. “Cuando estoy mirando un partido no me pongo a analizar, sino a disfrutar más del deporte. Me gusta estudiar a los rivales, cómo presionar, dónde poder hacer daño...”.

Por último, Leo, dio detalles de la gran colección de camisetas que tiene en casa, pero explicó que lamentaba no haber pedido alguna a las estrellas que admiraba. Como la de Ronaldo (el brasileño) y la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo ‘me hubiese gustado tener esa camiseta”, concluyó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.