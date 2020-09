Continúa por amor a la institución y por todos los recuerdos que tiene en la cancha del Camp Nou. En una entrevista con Goal.com, Lionel Messi ha decidido continuar con el Barcelona hasta el término de su contrato, sin embargo en ese camino también criticó a la actual directiva del club, a la cual asegura que no tiene un proyecto para seguir en la élite del fútbol mundial.

Consultado sobre su decisión de seguir o no, de irse al Manchester City o no, el delantero argentino indicó que su respuesta de querer marcharse no viene del resultado (8-2) ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la pasada Champions League, sino por temas que tienen que ver con la directiva azulgrana en la actualidad.

“Me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganar y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros, a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé en el bienestar de mi familia y del club”, aseguró Lionel Messi en una extensa entrevista a Goal.com.

Lionel Messi continúa en el club

Con la respuesta de LaLiga y el Barcelona estipulando que el delantero argentino debía pagar una cláusula de 700 millones de euros, Messi ha zanjado el tema y decidido seguir una temporada más en el Barcelona, en donde ya no cuenta como compañero a Ivan Rakitic, y posiblemente en los próximos días a Luis Suárez como Arturo Vidal.

Barcelona debuta el 27 de setiembre frente al Villarreal por la primera jornada de LaLiga Santander 2020-21. En la primera jornada se verá la mano de Ronald Koeman a cargo de la institución culé, en donde Leo tendrá que cumplir su rol y jugar con los azulgranas hasta el próximo mes de junio, fecha en donde acaba su contrato y decidirá su futuro.

Una temporada más y Leo decidirá que le viene: seguir en el Barcelona o marcharse al Manchester City de Pep Guardiola, o alguna otra institución.