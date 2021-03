Joan Laporta ha empezado a trabajar en la continuidad de Lionel Messi. En plena investidura como nuevo presidente del FC Barcelona, el abogado catalán ha presionado al futbolista argentino de quedarse en el club ‘blaugrana’ después del fin de su contrato el 30 de junio de 2021. El crack rosarino fue uno de los invitados a la ceremonia y el nuevo directivo no tuvo mejor idea que dirigirse a él en su discurso en el palco del Camp Nou.

“Yo he venido aquí también para mandar, para tomar decisiones, para no huir de las responsabilidades, no tener excusas. Para afrontar las situaciones. Por ejemplo, y ahora aprovecho, intentar convencer a Leo de que se quede, eso son cosas que se tienen que hacer, y decisiones que se tienen que tomar. Haré todo lo que pueda, él ya lo sabe”, dijo el nuevo presidente del Barcelona.

“Lo que haga, estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona Leo que lo diga aquí pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho. Si estuviera este campo lleno cuando jugáis, seguro que no te podrías ir. La pandemia esta nos ha hecho la ‘puñeta’ en todos los ámbitos”, agregó.

Entre los 300 invitados a la toma de posesión acudieron los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reyna y Joan Gaspart, además de tres de los capitanes del primer equipo masculino de fútbol: Leo Messi, Gerard Piqué y Sergi Roberto, y el entrenador Ronald Koeman.

Hubo saludo de todos ellos con Laporta y especialmente afectuosos fueron los abrazos que se dio con Messi, Piqué y Sergi Roberto. Por otro lado, entre el público estuvieron integrantes de la sección de baloncesto como Nikola Mirotic, Pierre Oriola y Sarunas Jasikevicius, y de otras secciones profesionales del club azulgrana.

Laporta también tuvo palabras para los patrocinadores del club, algunos de ellos presentes en la investidura: “Si hace falta cogeremos la maleta, nos arremangaremos y volveremos a explicar la historia del Barça por el mundo. Y para eso contamos con la ayuda de los jugadores”.





