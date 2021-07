El mundo entero se encuentra atento a la renovación de Lionel Messi con FC Barcelona. El argentino ya no pertenece al cuadro azulgrana, luego de que su contrato finalice el pasado 30 junio y el club no anuncie ningún tipo de ampliación del vínculo a la fecha. Los fanáticos del mundo entero esperan respuestas, entre ellos, también están algunos deportistas no relacionados al mundo del balompié.

Isaiah Thomas y Kevin Durant, estrellas de la NBA, compartieron en sus redes sociales la noticia que el argentino terminaba el contrato más largo en la historia del deporte, el cual, determinaba que recibiría 674 millones de dólares por cuatro temporadas.

“Dios mío, tengo que meter a mis hijos en el fútbol, jajaja”, escribió Thomas quien, por el momento, es jugador libre como Messi y está en busca de un nuevo equipo tras un pequeño contrato con los New Orleans Pelicans en la última temporada.

Isaiah Thomas reacciona al sueldo de Lionel Messi en FC Barcelona. (Captura: Twitter)

Durant también compartió la publicación y escribió “Una locura”. Kevin que ha firmado por los Brooklyn Nets un contrato de 164 millones de dólares por cuatro años.

El futuro de Lionel Messi ha sido un misterio desde que el club rechazó su petición de marcharse al concluir la temporada 2019-20, pues terminó quedándose y anunciando que reconsideraría sus opciones una vez que terminara la nueva campaña.

Messi ha conquistado 35 títulos en 17 temporadas con el Barça. El delantero argentino ayudó a ganar la Liga de Campeones en cuatro ocasiones, La Liga en 10, la Copa del Rey en siete y la Supercopa de España en ocho.

‘Lio’ se incorporó al Barcelona a los 13 años, cuando vino con su familia a España para probar suerte en la reputada academia de inferiores del equipo. Debutó en partidos oficiales el 16 de octubre de 2004. Dos años después ayudó a que el Barcelona ganara por segunda vez la Champions League.

Kevin Durant reacciona al sueldo de Lionel Messi en FC Barcelona. (Captura: Twitter)





