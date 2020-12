La tiene clara y se siente bastante seguro. El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta (Barcelona, 1962) considera que a diferencia del resto, él cuenta con la credibilidad de Leo Messi para convencerle de su continuidad en el club azulgrana.

Según explica el expresidente en entrevista, el jugador argentino sabe que todo lo que él le ha dicho lo ha cumplido. Además, Laporta cree que el tema económico no va a ser un inconveniente para que Messi siga en el Barça.

“Tengo una ventaja comparativa respecto al resto de precandidatos: la credibilidad de Leo. Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber”, dijo Laporta.

“Quiero ser presidente del club para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto y consiga que el Barça vuelva a tener una relación de éxito con la Champions, señaló.

El Inter intentó fichar a Leo

En su presentación como precandidato, Laporta explicó que Massimo Moratti, el expresidente del Inter de Milán, le llegó a ofrecer 250 millones de euros por Messi, más que los 150 de su cláusula de rescisión de entonces.

“En un ámbito privado, en el que estábamos cuatro personas, Moratti me explicó que tenía mucho interés en ficharle y estaba dispuesto a hacerme una oferta muy importante. Esto fue en 2006 y sabíamos que Messi debía ser la piedra angular del Barça de los siguientes años”, reveló el exmandatario culé.

Sobre el salario de Messi

“Cuando entre en el club lo veré. Pero pienso que el tema económico no va a ser un inconveniente para que siga porque hay fórmulas y Leo estará en disposición de ayudar”, señaló Laporta respecto a los 100 ‘kilos’ brutos por temporada que cobra el argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR