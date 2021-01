El FC Barcelona ha empezado a repuntar en LaLiga y logró avanzar en la Copa del Rey. Dos triunfos seguidos pero sin brillo, y sin Lionel Messi, que cumplió el domingo su última fecha de suspensión. Y pese a que no ha estado en el campo, el argentino ha sido igualmente blanco de críticas.

Esta vez, el mítico exarquero de Boca Juniors, Hugo Orlando Gatti, ‘disparó’ contra Messi por los resultados que obtiene el equipo de Ronald Koeman cuando la Pulga está ausente.

“Cada vez que no juega Messi, el Barcelona gana porque saca otra fuerza”, aseguró Gatti en El Chiringuito. “El fútbol es ganar, y si se juega bien mejor. Cada vez que Messi no juega, el Barcelona gana”, agregó.

“El otro día ganó un partido sobre la hora. Y si estaba Messi, por ahí no ganaba (...) Le regalaron dos penales. El portero, que parecía más bien un aviador, atajó dos penales fenomenales. Y si el equipo iban a los penales, perdían”, cerró Gatti con otra polémica frase.

Messi se perdió el duelo en casa del elche, donde pagó su juego de suspensión, tras agredir a un jugador del Athletic de Bilbao en la Final de la Supercopa de España el jueves anterior.

Los números

Lo cierto es que desde la llegada de Ronald Koeman como entrenador, Leo se perdió seis partidos, de los cuales el Barcelona ganó tres (4-0 al Dinamo Kiev, 3-0 vs Ferencvaros y 2-0 vs Elche), empató uno (1-1 vs Eibar) y ganó dos por penales (Cornellá y Real Sociedad).

