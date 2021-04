El futuro de Lionel Messi sigue dando tumbos y cada vez son más las voces que se pronuncian e intentan anticipar cuál será el destino del argentino al final de temporada. Mientras que las informaciones apuntan a que el PSG alista una mega oferta, o que el FC Barcelona parece haber dado con la tecla para que el delantero se quede, su amigo y excompañero Luis Suárez, también ha dado pistas.

En entrevista con ‘TV3′, el ahora atacante del Atlético de Madrid manifestó su deseo de que ‘Lío’ continúe en el cuadro azulgrana. “Si Messi me pregunta, como amigo, le diría que no le veo en otro lugar que no sea el Barça, no sería bueno para él”.

Y añade que “la decisión la tiene que tomar él”. Preguntado por su visión sobre el futuro, Suárez explica que “lo mejor sería tener un final de carrera de tres, cuatro, cinco o seis años en el lugar donde has sido más feliz. El Barça es el equipo que le ha dado todo y él también lo ha dado todo por el Barça”.

Reunión Messi-Laporta

Según reveló Xavi Torres, periodistas de ‘TV3′, Joan Laporta, presidente culé, ya tuvo una reunión con Jorge Messi, padre del ’10′ azulgrana. El dirigente quiere convencer lo antes posible al entorno del jugador de que lo mejor es que siga siendo el estandarte de la institución.

El padre de Messi y Laporta se juntaron a cenar en Barcelona. El primero de ellos evidenció la intención del futbolista de continuar en el equipo, luego de que exista un nuevo plan de trabajo junto a Ronald Koeman; sin embargo, necesita saber cuánto están dispuestos a pagarles como salario. El presidente no quiso hablar de dinero, pero si explicó el contrato que llegaría para ‘Lio’, en medio de la buena relación que ambos siempre han tenido.

Barcelona cree que Messi puede jugar dos temporadas más en Barcelona, con opción a ampliar a una más, y luego tomar un avión a Estados Unidos, donde sería parte del Inter Miami de David Beckham, dado que el mismo entorno del jugador ha comprado un departamento de lujo en Florida.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO