Lionel Messi declaró el último miércoles estar cansado de ser el responsable de todos los problemas del FC Barcelona. Semejantes palabras han puesto a dudar hasta al mismísimo Ronald Koeman de la continuidad del rosarino más allá de junio de 2021.

Si bien el entrenador neerlandés quiere seguir viendo a Messi con la camiseta azulgrana, no puede asegurar de que así será. No obstante, a varios meses para el final de su contrato, Koeman pide tranquilidad a los periodistas como hinchas culés.

“En mi opinión, su futuro debe pasar por el Barça. Nadie puede decir lo que pasará en el futuro. Messi tiene un año más de contrato. No hace falta estar nervioso”, dijo el entrenador del Barcelona en rueda de prensa previa al partido ante Atlético de Madrid por LaLiga.

Lionel Messi tiene cuatro Champions con el Barcelona.

Sobre la relación con Griezmann

“No he visto en ningún momento que haya un problema. Son chorradas”, zanjó el técnico del Barcelona cuando le preguntaron por la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann.

”Por un lado, puedo entender que Leo se cabrease. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje, preguntar a Messi sobre Antoine es una falta de respeto. Podéis crear polémica”, dijo Koeman a los periodistas.

”Yo no he visto en ningún momento que haya un problema entre los dos. Hay suficientes imágenes en las que se ve que trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Alguien ha dicho algo y ese alguien no es cliente de Griezmann hace años. Son chorradas”, añadió.





