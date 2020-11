Su nombre es Eric Olhats, ha sido representante de Antoine Griezmann y en las últimas horas se ha convertido en noticia por criticar duramente a Lionel Messi, a quien ha acusado de dificultar el proceso de adaptación del delantero francés en el Fútbol Club Barcelona.

En entrevista con la revista ‘France Football’, Olhats afirmó que Messi ejerce todo tipo de control en el Barcelona y que nunca gustó de la llegada de Griezmann al equipo azulgrana. Para el francés, el argentino le complicó la vida a su antiguo cliente.

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio su llegada con buenos ojos. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y algo así debe haber dejado su huella. Todo este era evidente y visible ",dijo Olhats.

Griezmann junto a Eric Olhats, su descubridor en el fútbol.

“Su actitud ha sido deplorable. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él”, agregó el exagente del delantero francés.

“Solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así, en absoluto. Y no es por falta de coraje o personalidad. Es un epicúreo. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla”, finalizó Olhats.

Cabe recordar que Antoine Griezmann llegó al Barcelona en la temporada 2019-20 desde el Atlético de Madrid por 120 millones de euros. En más de un año como azulgrana, el francés lleva 17 goles entre todas las competiciones.





