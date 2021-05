A pesar de no ser titular el día de hoy ante Eibar por la Jornada 38 de LaLiga Santander, Lionel Messi sigue sin dar pistas sobre su futuro. Ahora, el argentino fue entrevistado por el diario ‘Olé', uno de los medios más reconocidos en su país natal Argentina, donde reveló hechos insólitos que emocionaron a miles de fanáticos de la ‘Pulga’.

La estrella del cuadro catalán reveló que se arrepiente de no haberle pedido las camisetas a dos íconos del Real Madrid como Ronaldo Nazario y Roberto Carlos. “Me arrepiento de no habérselas pedido a ellos, jugadores que enfrenté... Hoy digo que me gustaría tener esas camisetas”, afirmó el ‘10′.

Asimismo, el rosarino mencionó que no cuenta con estas camisetas en su museo personal. Como bien sabemos, el delantero compitió en el torneo español ante ambos futbolistas brasileños, pero nunca se atrevió a intercambiar indumentaria.

“Le empecé dar bola al tema de las camisetas, de los recuerdos, ya de más grande. Antes no le prestaba atención a eso. Mi hermano Matías en Argentina sí guardaba muchísimas cosas. De los jugadores de ahora, alguna me debe faltar, pero están todas”, mencionó Messi.

‘Olé' y el capitán argentino tuvieron una charla amena, donde hablaron sobre su mayor pasión, el fútbol, como también sobre el anécdota del día en el que jugó con una fractura en el pómulo.

Por último, el futbolista reveló que en algunas ocasiones le gustaría tener un poco más de intimidad cuando sale a pasear con su familia en Barcelona. Eso sí, el rosarino agradeció el cariño de sus seguidores.

“A veces quiero pasar inadvertido, pero al mismo tiempo es hermoso que la gente me reconozca. Tengo la suerte de que, vaya donde vaya, siempre tuve un reconocimiento, una palabra linda de uno, pedido de fotos, y eso también es lindo”, finalizó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player