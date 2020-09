Lionel Messi no quiere renovar con el FC Barcelona. Con un contrato estipulado hasta mediados de junio del próximo año, la permanencia del delantero argentino se define si se queda en la presente temporada o no continúa en Catalunya. Sin embargo, en la reunión de este jueves que tuvieron Jorge Messi, padre de Leo; Rodrigo, hermano de Leo; el abogado de Messi y Josep María Bartomeu, el presidente de la institución, se dejó en claro que la idea no es extender el vínculo del delantero de la Selección Argentina. No ahora, ni tampoco mañana.

En el momento de la reunión entre todas las partes, Bartomeu puso por encima la oferta de renovación de dos temporadas, transmitiendo la idea de que Messi liderase el proyecto de Ronald Koeman en el corto y mediano plazo. No obstante, la respuesta fue inmediata para el dirigente catalán: “¿Cómo va a querer renovar por dos años si se quiere ir ya?”. Pese al momento de agitación, las dos partes salieron en un tono de calma y tranquilidad, y se citaron todos para verse en los próximos días y llegar a un acuerdo entre todas las partes.

Jorge Messi llegó el pasado miércoles a Catalunya para reunirse con Bartomeu para solicitarle al dirigente de que le permita ir al Manchester City con Pep Guardiola. En cambio, pese a firmar la pipa de la paz, el mandatario no tiene la intención – por ahora – de dejarlo ir, sabiendo lo que es el golpe de su partida a nivel económico como también deportivo.

Posturas opuestas

Messi, que además es el actual capitán del conjunto azulgrana, pidió al club la semana pasada, a través de un burofax, la carta a de libertad para poder fichar por otro equipo.

El Barça, en cambio, quiere que cumpla el año que le queda de contrato y se remite a su cláusula de rescisión (700 millones de euros) ya que, según asegura, solo podía marcharse libre si lo comunicaba antes del 10 de junio.

Contrato con el City

Según la ‘BBC’, Messi llegó a un acuerdo de cinco años con el City Football Group por 623 millones de libras (unos 700 millones de euros), para las próximas tres temporadas en el Manchester City, antes de unirse al New York City FC de la MLS. El argentino pasaría a convertirse en el deportista mejor pagado del mundo, llegando a facturar cerca de 26 mil euros por hora.