¡Pero qué 'Lio'! La preocupación del Barcelona por Messi tras sufrir lesión con Argentina

Lionel Messi volvió a jugar un partido con Argentina por primera vez desde los octavos de final del Mundial 2018. Sin embargo, su ansiado regreso no fue el de los mejores. No solo por el baile de Venezuela en el Wanda Metropolitano (3-1), también por la lesión que se le detectó al finalizar el amistoso de fecha FIFA.



Tal como informó la Selección de Argentina , al mejor jugador del mundo se le reagudizó un "dolor pubiano bilateral". La mala noticia no solo golpeó a Scaloni ya que en el FC Barcelona también se han encendido las alarmas a pocos días del reinicio de la Champions League.

En el Barça temen que Lionel Messi no llegue en las mejores condiciones para jugar ante el Manchester United. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, el cuerpo médico del club azulgrana tendrá que tener extrema precaución con el argentino. Según el diario 'Sport', no se descarta darle descanso en el reinicio de LaLiga ante el Espanyol (30/03).

Lionel Messi, quien ya fue descartado del nuevo amistoso de Argentina ante Marruecos , reaparecería recién el martes 2 de abril ante el Villarreal o sería reservado hasta el 6 del mismo mes para chocar ante el Atlético de Madrid. Un triunfo en Camp Nou del FC Barcelona sentenciaría definitivamente el campeonato español.

Días después de medirse ante los del 'Cholo' Simeone, Barcelona chocará ante el Manchester United en lo que será la verdadera prueba de fuego de los 'Culés'. Tal como advirtió Messi el día del Trofeo Joan Gamper, la Champions League es el gran objetivo de la temporada. Y Leo necesita estar en las mejores condiciones físicas.

