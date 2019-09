No se olvida del Barcelona: Messi, tras ganar el The Best, habló del momento culé en LaLiga

► Areola debutaría en la portería del Madrid ante Osasuna

Lionel Messi viajó con casi toda su familia (menos su hijo Ciro) para la ceremonia del FIFA The Best este lunes en el Teatro de La Scala de la ciudad de Milán, en Italia. Cuando la mayoría pensaba que el holandés Virgil van Dijk del Liverpool o que incluso Cristiano Ronaldo se llevaría el premio, el crack del Barcelona se impuso entre el trío finalista con un 48% de los votantes en la ceremonia.

"Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero también es una noche muy especial para mí. Vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos", sostuvo Lionel Messi , crack del Barcelona, segundos después de llevarse el FIFA The Best 2019.

Aunque no todo fue el The Best para Messi. En rueda de prensa, a 'Leo' le preguntaron por el momento del 'Barza', que viene de perder 2-0 frente al Granada y que acumula su segunda derrota en LaLiga Santander. "Hemos arrancado mal, hay que encontrar nuestro juego y nos han llegado fácil. Hay que reaccionar y debemos mejorar mucho", sostuvo el internacional con la Selección de Argentina.

Messi sabe que van a venir mejores cosas en Barcelona

Asimismo, habló de cómo se siente regresar a las canchas luego de estar fuera varias semanas por lesión. "Voy a agarrar otra vez la chispa y el ritmo con los minutos que tenga. Todo con tranquilidad. Me han dicho que puedo recaer, pero vamos con tranquilo", añadió.

Por otra parte, se espera que Lionel Messi vuelva al titularato del Barcelona este martes frente al Villarreal en el Estadio Camp Nou por la sexta jornada de LaLiga Santander. Ernesto Valverde no ha tomado en cuenta en la convocatoria de este partido a Ivan Rakitic.

