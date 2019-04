¡Lo dijo el Papa Francisco! "Da gusto ver a Messi, pero no es Dios"

Ver jugar a Lionel Messi es un deleite que nuestra generación tiene la suerte de vivir en carne propia, y el Papa Francisco no es ajeno. Es conocida su pasión por el fútbol (hincha acérrimo de San Lorenzo) y de la Selección Argentina, se derrite con Messi, pero explicó por qué el 'D10S' (una combinación de la palabra Dios con el número 10 que usa en su camiseta) del Barcelona no debería ser llamado así.

En una entrevista emitida el domingo por el canal de televisión español La Sexta, el Papa elogió a su compatriota Messi, pero dijo que no debe ser llamado Dios.



"En teoría, es un sacrilegio", explicó el líder de la Iglesia Católica. "No puedes hacerlo. La gente podría llamarlo Dios, tal como podrían decir 'Te adoro', pero solo Dios puede ser adorado".



"(Decir) 'es un dios con la pelota en la cancha' son modos populares de expresarse. Da gusto verlo, pero no es Dios", sostuvo el Pontífice.



Fuente: Reuters

