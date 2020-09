Ni se lo imagina. Rivaldo, ídolo del Barcelona, se pronunció sobre el caso de Lionel Messi y su futuro con los culés. El brasileño aseguró que la goleada sufrida contra Bayern Múnich (8-2) en la Champions League y el título liguero de Real Madrid han sido dos situaciones que frustraron al delantero argentino.

“Puede que Messi haya decidido marcharse del Barcelona tras la humillación ante el Bayern en la Champions League. Tras una temporada de problemas internos en el Barça y perder el título de LaLiga ante el Real Madrid, la derrota por 8-2 fue la gota que colmó el vaso”, declaró el campeón del mundo a la página de Betfair.

Enseguida, Rivaldo manifestó que la relación de Leo Messi con los hinchas del club no cambiará en caso el delantero decida continuar con los catalanes, después de largas semanas cargadas de incertidumbre por conocer el siguiente paso del ’10′.

“Si Messi se queda en el Barcelona, no me imagino un escenario en el que la afición lo abuchee en el Camp Nou ni nada parecido, en absoluto”, añadió el ex volante de los blaugranas entre 1997 y 2002.

De otro lado, el ganador del Balón de Oro de 1999 responsabilizó a la directiva por las contrataciones que hizo en las recientes campañas. La elección de futbolistas no fue la adecuada para rodear correctamente al capitán del equipo.

“El Barcelona ha fichado a muchos jugadores en las últimas dos temporadas, pero nadie ha intervenido para ayudar a Messi y aliviar un poco su carga. Es entendible el momento de Leo”, concluyó Rivaldo.