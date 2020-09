La ya casi segura salida de Lionel Messi del FC Barcelona no es un tema que solo alcance a los intereses del club o de los hinchas azulgranas. Es, sin duda, un tema que también preocupa al mundo fútbol, en especial a LaLiga en cuanto a su valor como torneo, y al Real Madrid, cómo no. El capitán de los ’blancos’ no fue ajeno al tema del momento y valoró lo que el argentino representa para el fútbol español. Sergio Ramos quiere que Leo se quede en el Camp Nou.

“Para el fútbol español, para el Barça y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores nos gustaría que permaneciera”, afirmó Ramos, en la previa del duelo entre Alemania y España por el grupo D de la Liga de Naciones.

Y agregó: “Leo hace mejor a la Liga española y a su equipo, hace más bonitos los Clásicos porque te gusta ganar estando los mejores y él es de los mejores del mundo. Se ha ganado el derecho a decidir él solo”.

Pero no les preocupa

Sin embargo, el defensor central también intentó desmarcarse y pese a asegurar que espera que Messi siga en el Barcelona, afirmó que “no es una noticia preocupante” para los intereses del Madrid.

“Es un tema que debemos dejar al margen. No nos incumbe. Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo estará haciendo de la mejor manera”, apuntó.

Kroos, por la misma línea

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, reconoce que la posible marcha del delantero argentino Leo Messi del FC Barcelona privará al conjunto catalán de “un arma total” y que podría ser una ventaja para su equipo.

“Si uno de esos jugadores ya no juega en el equipo rival, uno puede imaginarse que no lo consideramos como algo necesariamente malo. Messi lejos de Barcelona significa que al Barcelona le falta un arma total”, apuntó Kroos en declaraciones al podcast ‘Einfach mal Luppen’.

