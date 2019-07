Griezmann quiere saldar cuentas: "¿Molestos Suárez y Messi? Con asistencias lo arreglamos todo"

En su presentación como nuevo jugador del Barcelona , Antoine Griezmann se ha referido a la molestia que pudo haber causado en Lionel Messi y Luis Suárez la decisión de no fichar por el club azulgrana en verano de 2018.



"¿Messi y Suárez dolidos por lo del año pasado? Puede ser, y lo veré cuando esté con ellos, pero creo que con asistencias podemos arreglarlo todo", ha declarado en conferencia de prensa a la pregunta de por qué los jugadores del Barcelona se negaron a opinar de su fichaje.

El año pasado, unas semanas antes del Mundial de Rusia, Griezmann tuvo en vilo a la hinchada del Barcelona y Atlético de Madrid porque no decidía el club que elegiría. Finalmente, el delantero francés comunicó que seguiría siendo del 'Aleti' en un sonado documental.

Más de la conferencia de Griezmann

"¿Jugar junto a Messi? Lo que me hace más feliz es poder compartir mate con él. Estoy contento, para mí es el número uno. Un ejempl en la NBA es Lebron y en el fútbol es él. Será una leyenda para mis hijos y los hijos de mis hijos", dijo.



"Hablé un poco con Valverde pero supongo que mañana hablaremos más de táctica. Puedo jugar a la izquieda, derecha o dentro. No me importa, solo me importa hacerlo bien para el equipo", agregó.



► ¡No creerás quienes están en la lista! Los 20 futbolistas más caros que no tienen equipo [FOTOS]



► Listo para su presentación: Griezmann pasó las pruebas médicas en el primer día de pretemporada del Barcelona



► Dembélé se rebela: rechaza salir del Barcelona y no le teme a la vuelta de Neymar... ¡Top secret!



► Messi pidió su fichaje y no le hicieron caso: el crack que Barcelona ha descartado y enfada a Leo