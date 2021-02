El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado estar convencido de poder hacer que Lionel Messi sonría de nuevo como blaugrana y, de ser así, cree que el argentino, que termina contrato esta temporada, les ayudará a crear “un nuevo Barça”.

“Messi ya empieza a sonreír un poco, pero me gustaría que sonriera más y hay que ayudarle construyendo un equipo, y que se vuelva a sentir querido. Si es así, nos ayudará a crear un nuevo equipo que dure 10 o 15 años”, manifestó en rueda de prensa.

A su juicio, el argentino ya empieza a sonreír algo con la mejora del equipo, pero no lo suficiente. “Tenemos que conseguir que Leo vuelva a sonreír. Si esto se consigue, podemos volver a aspirar a todo”, reiteró.

Y para que Messi vuelva a sonreír, Laporta asegura que debe estar “convencido” de que el equipo puede volver a ganar ‘Champions’ y todos los títulos. “Eso va a acabar decidiendo que siga en el Barça”, auguró.

Por otro lado, celebra que Ronald Koeman motive a los jugadores ante la prensa. “Entiendo que un entrenador tiene que retar a los jugadores para que den el máximo de sí mismos. Salíamos del partido del Cádiz, que no fue afortunado, e intentó usar el revulsivo de que no se podía fallar ante el Elche, y no se falló”, celebró.

“El resultado de ayer nos deja a 5 puntos, estamos ahí y hay Liga. Koeman está intentando motivar a los jugadores, es lo que se debe hacer”, añadió en este sentido, mostrándose optimista de cara a las aspiraciones del equipo en LaLiga Santander.

