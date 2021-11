Julen Lopetegui brindó declaraciones a la prensa antes del choque que disputará con Córdoba por la Copa del Rey y una de las preguntas que se le realizó estuvo relacionada al ganador del Balón de Oro. La respuesta del entrenador del Sevilla fue más que sorpresiva, dado que afirmó no estar informado del premio que se llevó, por séptima vez, Lionel Messi.

“No me van a creer, pero no sabía ni quién lo había ganado, lo digo con todo el cariño”, sostuvo Lopetegui respecto a la premiación que otorga France Football, la cual es considerada - junto al The Best - como una de las más importantes dentro del balompié.

“El fútbol es un juego colectivo, lo considero desde ese punto de vista entendiendo que hay individualidades extraordinarias”, agregó el entrenador de Sevilla.

Por otro lado, al DT le recordaron el duelo en el que su equipo perdió ante el Real Madrid, preguntando su opinión sobre el VAR en el Santiago Bernabéu: “No voy a opinar al respecto porque cualquier opinión que dé va a ser un titular. No existe VAR en el campo del Córdoba y tenemos confianza plena en el trabajo de los árbitros, hemos jugado muchos años del VAR y no ha pasado nada”.

Lionel Messi es el Balón de Oro

En cuanto a distinciones, Lionel Messi sigue haciendo historia en el balompié. El delantero de la selección argentina y del PSG conquistó su séptimo Balón de Oro, el prestigioso premio que concede la revista France Football al mejor futbolista del año, en una ceremonia celebrada en la capital de Francia.

La victoria en la Copa América el pasado julio, su primer trofeo en 16 años vistiendo la camiseta albiceleste, decantó las votaciones en detrimento del polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el italiano Jorginho (Chelsea), que completaron el podio.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.