Lionel Messi le dijo adiós a Barcelona luego de más de dos décadas. Pese a la intención de ambas partes y al acuerdo para iniciar un nuevo vínculo, como lo informó el club catalán mediante un comunicado, finalmente la relación no pudo prolongarse, debido al ya famoso límite salarial.

A raíz de esta situación, en redes sociales se ha hecho viral un video en el que el exfutbolista y actual director deportivo del Burgos FC, de la Segunda División, Miguel Pérez Cuesta, Michu, explicó hace un par de años, de manera didáctica, cómo funciona las restricciones salariales para fichar a un futbolista.

“Tú intentas firmar a Álvaro Medrán, que se queda a las 12 menos un minuto sin equipo. Ponte que cobra dos millones en el Valencia y ahora no tiene equipo. Negocias con él y le ofreces un contrato de 200 mil euros. LaLiga no se cree que le pagues ese contrato y te computa un millón. Evidentemente, un millón de euros no lo tienes. El gasto para el club serían los 200 mil euros, pero LaLiga no se lo cree y necesitas hacer un millón de euros, que es el tope salarial”, señaló Michu, en conferencia de prensa.

“Es difícil que un equipo como nosotros firme a futbolistas de Primera con contratos altos, porque aunque negocies un sueldo de Segunda, LaLiga no se lo cree y necesitas el 50% de su anterior contrato”, añadió en su relato con respecto al que caso que se impone en el fútbol español.

De hecho, las palabras de Michu han cobrado relevancia en medio del lamento de los hinchas de Barcelona por ver partir a su ídolo. Sin embargo, lo cierto es que la regla a la que se refirió el español en su momento solo aplica para LaLiga SmartBank, la Segunda División, no para la Primera, según el diario As.





