El aviso de Lionel Messi de querer dejar el FC Barcelona golpeó a todos los niveles, pero sin duda los más afectados fueron los hinchas azulgranas, que incluso se movilizaron exigiendo la salida de Josep Maria Bartomeu para que el argentino continúe en el club. Aunque dentro de toda la ‘novela’ de Leo, uno de los capítulos más tristes lo protagonizó un niño hincha culé, que quedó desolado cuando no vio a la ‘Pulga’ llegar al primer día de pretemporada.

La foto del menor, visiblemente afectado, dio la vuelta al mundo y hasta se convirtió en la imagen que resumía todo el caos que se formó a partir del burofax de Leo. Ahora, ya con Messi entrenando con el resto de sus compañeros y luego de confirmar que se quedará una temporada más en el Camp Nou, Kevin contó la historia detrás de esa foto y su afición por el ’10′ azulgrana.

“Vine por Messi, para verlo por si pasaba por aquí. Por desgracia no pasó. Me veo bastante triste en esa foto, quería ver cara a cara a Messi”, señaló el niño en una entrevista con El Chiringuito.

Y agregó: “He dormido mal y a veces ni he cenado, ni he comido al mediodía”, detallando lo que sintió en los días posteriores a conocer la noticia de la partida de su ídolo.

Era del Real Madrid

“Yo era del Madrid. Luego mi padre me llevó al Camp Nou a ver a Messi y cuando salimos del campo le dije que ya era del Barza. Casi siempre sueño con Messi. No quería que se vaya, me había dado un montón de alegrías. Cuando me enteré que se quedaba, estaba muy contento y saltando por la casa”, concluyó.

La foto que se hizo viral. (Foto: EFE)

El gesto de Leo

Lionel Messi marcha a toda máquina intentando recuperar la semana de pretemporada que perdió mientras decidía su futuro en el FC Barcelona, y este jueves ha dado la sorpresa, al acudir a entrenar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de forma voluntaria durante el día de fiesta que Ronald Koeman dio a los jugadores de la primera plantilla.

Messi ha decidido seguir con el trabajo pautado que tiene con miras a recuperar forma física cuanto antes. Pero no ha sido el único que se presentó en las instalaciones del club ya que también se ejercitaron Sergio Busquets, Clement Lenglet y Antoine Griezmann.

