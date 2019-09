Otra vez Leo Andrés: Messi abandonó el Barcelona vs Villarreal por molestias en el muslo

Prefieren no arriesgarlo. Lionel Messi aún no está del todo recupero de una lesión que se le ha complicado más de lo que pensaban en el Camp Nou. La 'Pulga' saltó como titular por primera vez en la temporada en el duelo Barcelona vs Villarreal por la fecha 6 de LaLiga Santander, pero solo jugó la primera mitad. El flamante 'The Best' fue cambiado en el entretiempo tras sentirse en la parte interior del muslo izquierdo.

Ya en la primera mita había sufrido un duro golpe por el cual tuvo que ser atendido fuera del campo; sin embargo, volvió al campo y siguió hasta el final de los primeros 45 minutos.



En el vestuario y luego de la evaluación más a fondo del cuerpo médico, Messi no saltó para el complemento. En su lugar Valverde decidió ingresar a Ousmane Dembélé, quien reaparece también tras salir de la 'enfermería'.



La golpe que habría provocado la salida de Messi ha sido en una zona distinta a la lesión que tuvo en su primer día de pretemporada: molestias en el sóleo de la pierna derecha.



En las próximas horas, Messi será evaluado para conocer el alcance exacto de estas molestias.

► Ni te imaginas quién lo reemplazará: Mendy volvió a lesionarse y el Madrid ya no tiene laterales izquierdos



► Messi reconoce que su final está más cerca: "Pasan los años y es más difícil... el cuerpo no perdona"



► Bartomeu ya piensa en el 2020: el fichaje 'bomba' de la Serie A con el que quiere contentar a Messi



► San Petersburgo fue elegida como la sede de la final de la Champions League 2021