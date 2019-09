Tiene mala cara: Valverde confirma las molestias de Messi y explica su cambio ante Villarreal

► Messi fue cambiado en el entretiempo del Barcelona vs Villarreal



Vence pero no convence. Barcelona sumó otro triunfo en casa, tras vencer 2-1 al Villarreal , pero volvió a dejar dudas en el funcionamiento. Pero la alerta máxima y todos los reflectores estuvieron sobre Lionel Messi , quien salió en el entrentiempo del encuentro por molestias en el abductor del muslo izquierdo, tal y como confirmó el técnico Ernesto Valverde.

" Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. Son unas pequeñas molestias en el abductor y hemos preferido no arriesgar. Vamos a ver mañana. No queríamos tomar un riesgo ahora que sale de la lesión", explicó el entrenador del equipo azulgrana en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.



En el minuto 28 de partido, tras una jugada fortuita con Ontiveros, el delantero rosarino se acercó a la banda para ser tratado del muslo izquierdo.



Pese a ello, el capitán del equipo azulgrana completó los 45 minutos y, al descanso, Dembélé, que regresaba al equipo tras superar otra lesión muscular, sustituyó al argentino.



El club azulgrana todavía no ha informado sobre el alcance de la lesión a la espera de las pruebas médicas. Las molestias de Messi se producen una semana después de que recibiera el alta médica de otra lesión muscular en el sóleo que le obligó a perderse las cuatro primeras jornadas de LaLiga Santander. EFE

