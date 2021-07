La renovación de Lionel Messi con el FC Barcelona puede convertirse en una pesadilla para el jugador y el club, que en estos momentos no tienen ningún vínculo contractual que los una. Y si bien Joan Laporta ha señalado que todo va encaminado, lo cierto es que el club debe volver a firmar el fichaje del argentino para seguir contando con sus servicios, y este paso precisamente podría representar una complicación legal más seria de lo pensado.

Desde el programa español ‘El Chiringuito’ han indagado más sobre el paradero del atacante argentino y se pusieron en contacto con el asesor fiscal Ramón Álvarez de Mon para resolver todas las dudas. Y la figura que dejó pone los pelos de punta.

“El Barça podría acordar con Messi jugar dos años y pagarle en cinco. Pero otra cosa es la opinión que puedan tener LaLiga y Hacienda al respecto. ¿Por qué LaLiga? Esto se hace para dividir la masa salarial entre cinco años, no entre dos. ¿Por qué Hacienda? Si Messi se va al tercer año a jugar a Miami, estará cobrando por lo que generó como jugador del Barça, pero será no residente, por lo que no tributará en España”, explicó.

Pero hay más. El asesor fiscal recordó que el argentino y el club ya han tenido problemas legales antes, lo cual complica aún más la figura del ‘refichaje’ de Leo Messi y las implicancias por infringir la ley.

“Messi y el Barcelona tienen antecedentes penales. Si vuelven a cometer un delito fiscal, Messi va a la cárcel y el Barcelona tendría graves consecuencias legales”, señaló.

“Si Messi no ha renovado hoy, veo casi imposible que pueda firmar por el Barça. Desde el 1 de julio se considera como nuevo fichaje, por lo que el Barça debería generar 400 millones de euros en plusvalías y en ahorros de salarios”, agregó.

Así las cosas, por el momento y aunque Messi ya no es oficialmente jugador del Barcelona, el club seguirá vinculando su imagen corporativa a la figura del ’10′. De esto modo, la camiseta de Leo se seguirá vendiendo en las tiendas oficiales del FC Barcelona, y la web y el resto de medios del club continuarán cubriendo la actualidad del internacional argentino como si todavía fuera un jugador más de la primera plantilla.

